JAKARTA - Research Analyst MNC Sekuritas Aqil Triyadi, memperkirakan IHSG selama sepekan ke depan akan bergerak di kisaran area 6.120-6.220. IHSG berhasil menembus level resistance di 6.230 dan menutup gap di 6.239-6.245.

Selama IHSG belum mampu untuk melewati resistance di 6.263, IHSG berpotensi terkoreksi untuk menutup gap yang berada di level 6.163-6.173.

Untuk diketahui, MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta telah mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa bersikap konsisten untuk memberikan kabar terbaru seputar dunia pasar modal.

Anda dapat terus memantau kabar terkini seputar dunia pasar modal dengan menyaksikan program “Morning Meeting” dari #mncsekuritas. Saksikan program ini setiap hari melalui Instagram Live dan YouTube Live Streaming MNC Sekuritas. Pastikan Anda menyaksikan program ini setiap Senin - Jumat pada pukul 08.15-08.45 WIB. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

Sementara itu, mengawali pekan perdagangan minggu ini, IHSG ditutup menguat sebesar +0,44 persen ke level 6.096,54, pada perdagangan Senin (2/8/2021) sementara net foreign sell mencapai Rp2,95 miliar. IHSG ditutup sedikit lebih tinggi di tengah penantian terhadap pengumuman Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah.

Investor berharap adanya pelonggaran PPKM di tengah penurunan kasus COVID-19 di Indonesia pada hari Senin (02/08/2021) yang menjadi 22.404 kasus baru. Kemudian, IHSG ditutup menguat sebesar +0,56% ke level 6.130,57 pada perdagangan hari Selasa (03/08/2021) diikuti dengan net foreign buy yang mencapai Rp126,90 miliar.

Equity Analyst MNC Sekuritas, Rifqi Ramadhan, mengungkapkan IHSG menguat didorong oleh kenaikan hampir di semua sektor, dipimpin oleh sektor transportasi sebesar +1,68 persen dan diikuti oleh sektor industrial +1,36 persen.

IHSG ditutup menguat karena pelaku pasar tidak begitu khawatir dengan pandemi meski pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan PPKM Level 4 hingga 9 Agustus 2021.

IHSG ditutup menguat sebesar +0,46 persen ke level 6.159,03 pada perdagangan hari Rabu (04/08/2021) diikuti dengan net foreign buy mencapai Rp358,47 miliar. IHSG menguat didorong oleh kenaikan hampir di semua sektor, dipimpin oleh sektor transportasi sebesar +1,31% dan diikuti dengan sektor keuangan +1,30 persen,” jelas Rifqi. Adapun dalam sepekan terakhir, lanjut Rifqi, tambahan kasus positif harian rata-rata adalah 38.295 orang per hari. Hal ini berarti terjadi penurunan jika dibandingkan rata-rata pada 7 hari sebelumnya yaitu 40.429 orang per hari. Tren penurunan tersebut membuat pelaku pasar kian yakin bahwa risiko pandemi bisa teratasi. IHSG ditutup menguat sebesar +0,46 persen ke level 6.159,03 pada perdagangan hari Rabu (04/08/2021) diikuti dengan net foreign buy mencapai Rp358,47 miliar. IHSG ditutup menguat sebesar +0,75 persen ke level 6.205,42 pada perdagangan hari Kamis (05/08/2021) diikuti dengan net foreign buy mencapai Rp857,47 miliar. IHSG ditutup menguat pasca Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal ke-2 tahun 2021 tumbuh sebesar 7,07 persen YoY. Menutup perdagangan efek pada minggu ini, IHSG ditutup pada zona merah atau melemah -0,03% ke level 6.203,43 dengan asing mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp127,48 miliar.