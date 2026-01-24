Daftar 10 Saham Paling Moncer Pekan Ini, Ada yang Naik Lebih dari 100%

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham dengan kenaikan tertinggi pada periode perdagangan 19-23 Januari 2026. Adapun pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil mencatatkan sejarah baru dengan menyentuh level psikologis 9.134.

Namun, IHSG ditutup turun 1,37% sehingga ditutup pada level 8.951,010, dari posisi 9.075,406 pada pekan lalu. Berbeda dengan penurunan IHSG, pekan ini ada emiten PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (RMKO) yang mencatat kenaikan lebih dari 100 persen.

Mengutip data statistik BEI, Sabtu (24/1/2026), berikut adalah deretan saham top gainers pekan ini 19-23 Januari 2026:

1. PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (RMKO) melesat 133,78 persen ke Rp1.730.

2. PT Artha Mahiya Investama Tbk (AIMS) melejit 91,31 persen ke Rp815.

3. PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK) menguat 87,28 persen ke Rp324.

4. PT Surya Permata Andalan Tbk (NATO) menanjak 86,92 persen ke Rp1.000.

5. PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL) melonjak 80,91 persen ke Rp199.