JAKARTA - Pemerintah diminta menyiapkan sejumlah stimulus agar pertumbuhan ekonomi kuartal III tidak turun. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan pemberian bantuan sosial (bansos) tunai minimal Rp1 juta - Rp1,5 juta per keluarga.

"Jumlah keluarga penerima bantuan ditambah menjadi 15-25 juta,” kata Bhima di Jakarta, Jumat (13/8/2021).

Selanjutnya, dia menyarankan pemerintah membayar 30-40 persen uang sewa bulan Agustus pengusaha kecil di pusat perbelanjaan.

“PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sewa ditanggung pemerintah belum cukup, karena sebagian besar penyewa membayar kontrak tahunan sebelum adanya pandemi,” kata Bhima.

Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjual produk secara online, pemerintah bisa menyediakan subsidi internet gratis 1 GB per pengusaha pada jam sibuk jam 8 pagi sampai 6 sore. Di samping itu, pemerintah juga bisa mensubsidi ongkos kirim bagi produk lokal di loka pasar.

