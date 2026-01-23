Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Singgung soal Greedinomics Praktik Ekonomi Rakus

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |08:05 WIB
Prabowo Singgung soal <i>Greedinomics</i> Praktik Ekonomi Rakus
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena maraknya praktik ekonomi rakus yang ia sebut sebagai greedinomics saat pidato dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Mulanya, Prabowo memaparkan pencapaian pemerintahannya dalam membongkar berbagai praktik ilegal sejak awal masa jabatan sebagai Presiden.

Dia mengungkapkan bahwa dalam minggu-minggu pertama pemerintahannya, aparat berhasil mengungkap penyalahgunaan besar-besaran di sektor energi, khususnya dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah.

"Dalam minggu-minggu pertama saya di pemerintahan, kami mengungkap penyalahgunaan besar-besaran dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah," kata Prabowo.

Bahkan, pada tahun pertama pemerintahannya, Indonesia sudah kembali menguasai sekitar 4 juta hektare lahan dari perkebunan ilegal dan tambang ilegal. Bukan hanya di sektor energi, Prabowo menemukan berbagai praktik ilegal di sektor lainnya.

"Di semua sektor ekonomi, kami menemukan ketidaksahan, praktik-praktik ilegal," kata Prabowo.

Prabowo pun menyebut fenomena banyaknya praktik ilegal ini dengan istilah "greedinomics" atau praktik ekonomi yang rakus.

"Saya menyebutnya secara terbuka sebagai greedinomics, ekonomi dari praktik-praktik rakus. Mungkin di banyak negara Anda, pernah ada periode seperti ini, periode para robber barons," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197019/presiden_prabowo-flv3_large.jpg
Prabowo: RI Kini Mitra Setara Investor Global Lewat Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197017/presiden_prabowo-VSFM_large.jpg
Prabowo Sebut Indonesia Sebagai Titik Terang Ekonomi Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196987/prabowo-bfSy_large.jpg
Prabowo Pamer Cabut Izin 28 Perusahaan Perusak Lingkungan di WEF 2026: Paling Berani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196984/prabowo-Zwfj_large.jpg
Prabowo Banggakan Danantara Beraset USD1 Triliun di WEF: Saya Dapat Berdiri sebagai Mitra Setara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196983/prabowo-OiL1_large.jpg
WEF 2026, Prabowo Pamer Produksi MBG Bakal Lampaui McDonald's dalam Sebulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196976/prabowo_subianto-mcf2_large.png
WEF 2026: IMF Sebut Ekonomi RI Cerah, Prabowo: Tak Pernah Gagal Bayar Utang!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement