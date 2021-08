JAKARTA - MNC Sekuritas yang merupakan salah satu unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), senantiasa berkontribusi bagi pasar modal Indonesia termasuk dalam hal memberikan edukasi virtual di tengah pandemi COVID-19 ini.

Contohnya, melalui kegiatan edukasi yang diselenggarakan oleh kalangan perguruan tinggi, sehingga dapat mendekatkan diri dengan mahasiswa yang merupakan generasi milenial penerus bangsa.

Terbaru, Direktur IT & Online Trading MNC Sekuritas Fifi Virgantria berkesempatan menyampaikan opening speech dalam acara "Investment Challenge 2021 National Seminar" yang diselenggarakan oleh Faculty of Economics & Communication Bina Nusantara (BINUS) University, Finance Program.

Acara yang diselenggarakan melalui Webinar pada Kamis (19/8/2021) ini mengangkat tema Building Resilience of Indonesian Capital Market in COVID-19 Era. Sebagai informasi, BINUS merupakan salah satu mitra Galeri Investasi BEI binaan MNC Sekuritas.

Fifi mengungkapkan dukungannya pada Galeri Investasi Universitas Bina Nusantara karena telah menyelenggarakan acara ini. Kesempatan ini diharapkan dapat semakin menginspirasi Universitas Bina Nusantara untuk menjadi Galeri Investasi yang berguna bagi mahasiswanya dalam memberikan edukasi tentang pasar modal Indonesia.

“MNC Sekuritas akan selalu mendukung kegiatan edukasi pasar modal seperti yang dilakukan oleh Galeri Investasi Universitas Bina Nusantara ini. Kami berharap ke depannya, Galeri Investasi BEI Universitas Bina Nusantara ini mampu semakin berkembang dengan acara yang terbaik dan menarik seperti ini. Maju terus pasar modal Indonesia dan kami akan selalu berkomitmen untuk senantiasa melahirkan investor tangguh di masa depan,” tutup Fifi.

(dni)