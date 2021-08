JAKARTA - Dolar AS menguat pada penutupan perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB) karena pelaku pasar mencerna data ekonomi terbaru.

Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,25 persen pada 93,0530.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,1753 dolar AS dari 1,1771 dolar AS di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,3695 dolar AS dari 1,3761 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7238 dolar AS dari 0,7279 dolar.

Dolar AS dibeli 110,02 yen Jepang, lebih tinggi dari 109,97 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,9181 franc Swiss dari 0,9135 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,2684 dolar Kanada dari 1,2598 dolar Kanada.

Departemen tenaga Kerja AS, Kamis melaporkan, pengangguran awal AS, untuk mengukur PHK secara kasar , meningkat 4.000 menjadi 353.000 dalam pekan yang berakhir 21 Agustus.

Sementara itu pandangan ekonom yang disurvei oleh The Wall Street Journal memperkirakan klaim baru akan berjumlah 350.000. Para investor juga menunggu pidato Jerome Powell karena kepala Fed itu akan berbicara pada hari Jumat selama simposium ekonomi Jackson Hole tahunan Federal Reserve Bank of Kansas City