NEW YORK - Harga minyak menguat pada akhir perdagangan Senin waktu setempat. Setelah mencatat harga yang solid selama seminggu.

Harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Oktober naik 47 sen menjadi USD69,21 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober naik 71 sen menjadi USD73,41 per barel di London ICE Futures Exchange.

Kenaikan harga minyak terjadi saat Badai Ida melemah menjadi badai tropis. Hal ini menyebabkan penangguhan operasi minyak di Pantai Teluk AS. Demikian dikutip dari Antara, Selasa (31/8/2021).

Para investor juga menanti pertemuan negara-negara produsen utama, di mana Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya (OPEC+) diperkirakan akan bertemu pada Rabu 1 September 2021 dan membahas strategi produksi mereka.

Sementara itu, pada akhir pekan kemarin atau Jumat 27 Agustus 2021, patokan minyak mentah AS melonjak 10,6% sementara Brent melonjak 11,5%.

