JAKARTA - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2021 tentang penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata MNC Lido City telah ditetapkan. Dengan demikian KEK MNC Lido City siap dibangun di atas lahan seluas 3.000 hektare (Ha)

Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil menilai, KEK Lido akan menjadi masa depan baru ekonomi Jawa Barat. Dirinya berharap hadirnya KEK Lido menyerap puluhan ribu tenaga kerja.

"Kemudahan perizinan dalam investasi, salah satunya ini saya dukung penuh KEK itu. Zaman saya harus lahir economy zone, hadirlah tim Pak Hary memproses itu saya lobby juga ke pusat, KEK ini paling cepat," katanya dalam sambutan saat Groundbreaking Lido World Garden, Rabu (8/9/2021).

Menurut Ridwan Kamil, KEK MNC Lido City akan menjadi kawasan ekonomi pertama di Jawa Barat yang nantinya akan menghasilkan lebih dari Rp50 triliun perputaran ekonomi sebelum pandemi.

"Dengan bangga Jawa Barat punya the first KEK, saya bangga KEK-nya pariwisata, Jawa Barat pariwisatanya hampir 50 juta wisatawan per tahun, Rp50 triliun perputaran. Jabar tidak ada theme park, saya kira itu akan luar biasa," ujarnya.

Jawa Barat bisa bertahan dan tumbuh melompat dengan 6,13 persen yoy. Ridwan Kamil membeberkan bahwa sudah tiga tahun berturut-turut Jabar meraup Rp70 triliun dan membawa 60.000 lapangan pekerjaan. "Targetnya kami bukan sebagai juara Indonesia, Jabar naik kelas sebagai pusat investasi se-Asean salah satunya pengembangan kawasan Rebana," katanya.