JAKARTA - Pemimpin dan manajer memiliki posisi tinggi dan bertanggung jawab besar terhadap perusahannya. Seorang Eksekutif di dunia hiburan, Tiffany Gaines pun pernah menjajal kedua posisi tersebut.

Menurut Tiffany, tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk di antara kedua jabatan tersebut. Dia mengatakan kedua posisi tersebut sesungguhnya memiliki perbedaan yang signifikan.

Melansir dari entrepreneur.com, Minggu (12/9/2021), berikut perbedaan pimpinan perusahaan dan manajer.

1. Pemimpin menginspirasi, manajer memberi instruksi

Setiap pemimpin pasti memiliki tujuan dan persepsinya sendiri. Tujuan itu digunakan agar orang yang dipimpinnya menjadi terinspirasi sehingga visi yang sebelumnya telah dibawa dapat tercapai. Pemimpin cenderung berpikir out of the box dan berbagi pandangan, kreativitas, dan intuisi dengan orang-orang yang dipimpinnya.

Sebaliknya, manajer kebanyakan fokus untuk menghitung hasil yang telah dapat diukur. Mereka membuat tujuan dengan menciptakan situasi dan solusi yang membantu mereka untuk mencapai bahkan melampaui target.

2. Pemimpin tidak takut perubahan, manajer menciptakan kebiasaan

Tak dapat dihindari lagi, menjadi pemimpin berarti harus bersiap dengan situasi yang berubah tak menentu. Pemimpin harus tetap optimis untuk menemukan jalan keluar suatu masalah. Mereka adalah inovator yang menciptakan pengembangan dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, manajer cenderung bergantung pada keahlian, pengetahuan, dan keterampilan untuk menyelesaikan tugas. Tak jarang, mereka bertindak sesuai pemimpinnya, baik dari diri maupun visinya. Mereka terpaku dengan apa yang telah mereka ketahui dan biasanya kurang bisa menyesuaikan diri dengan baik terhadap perubahan.

3. Pemimpin bereksperimen, manajer menerapkan

Pemimpin ibarat pengusaha yang terus mencari cara untuk meningkatkan keahlian mereka. Oleh karena itu, pemimpin butuh banyak bereksperimen dengan berbagai pengalaman dan tantangan. Pemimpin juga cenderung menyukai kegiatan membaca, meneliti, dan menciptakan koneksi. Hal-hal tersebut dapat membantu mengembangkan level berpikir mereka.

Di lain sisi, manajer lebih sering berpatokan pada pengetahuan dan keahlian yang telah dimiliki dengan mengulang strategi yang telah terbukti di masa lampau. Cara itu diterapkan untuk mempertahankan rekam jejak kesuksesan di mata para klien.

4. Pemimpin membangun hubungan, manajer membangun sistem

Pemimpin harus membangun banyak koneksi agar tercipta support system yang mendorong dan memengaruhi visi mereka. Pemimpin tak jarang mempererat hubungan dengan timnya untuk memastikan bahwa mereka telah puas. Hal ini dilakukan untuk membangun dukungan dan kepercayaan.

Namun, manajer tidak demikian. Mereka lebih fokus untuk membangun sistem, prosedur, dan teknis untuk mencapai tujuan. Mereka memastikan segalanya berada di jalur yang tepat. Ketika mereka bekerja dengan timnya atau klien individu, mereka lebih fokus dalam mengarahkan, bukan mengajari.

5. Pemimpin menciptakan pengikut, manajer mempertahankan pengikut

Pemimpin melakukan hal-hal seperti menginspirasi atau mengajari dengan tujuan untuk menciptakan pengikut. Jika sudah terbangun ikatan dan rasa percaya, bukan tidak mungkin para pengikut itu akan membantu sang pemimpin dalam mewujudkan misi. Jumlah pengikut juga dapat memengaruhi nilai dan kredibilitas seorang pemimpin.

Hal sebaliknya terjadi pada manajer. Mereka mengatur, mendelegasikan, menegaskan, dan menasihati klien baik individu maupun kelompok yang mewakili merek atau organisasinya. Orang yang diaturnya pun jarang melayangkan protes dengan harapan hubungan tetap utuh.