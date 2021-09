JAKARTA - Televisi Pasar modal, ekonomi, dan bisnis, IDX Channel kini semakin luas jangkauannya, setelah hadir di Indihome channel 119, MNC Vision channel 100, Fist Media channel 389, kini terbaru IDX Channel hadir juga di K-Vision di Channel 129.

Kehadiran IDX Channel di K-Vision yang memiliki 7,9 juta penonton, menambah jangkauan pemirsa IDX Channel yang semakin luas. Chief Operational Officer (COO) IDX Channel Apreyvita Dyah Wulansari mengatakan kehadiran di K-Vision ini merupakan hal baik bagi IDX Channel, sebab informasi dan beritanya akan semakin banyak dilihat oleh masyarakat.

“Tentu ini menjadi salah satu kunci bagi perusahaan agar lebih dekat dengan para pelanggan K-Vision. Dengan hadirnya IDX Channel di saluran TV berbayar K-Vision, diharapkan dapat memberi informasi terupdate tentang ekonomi dan juga pasar modal bagi para investor, pebisnis, serta masyarakat Indonesia,” ungkap Apreyvita, dalam kesempatannya, pada Jumat (10/9/2021).

Tidak hanya informasi tentang ekonomi dan pasar modal, tapi juga edukasi mengenai finansial, investasi, hingga pinjaman online yang belakangan ini meresahkan masyarakat, juga turut bisa terdistribusi dengan luas di masyarakat. Ini bisa meningkatkan inklusi dan literasi keuangan yang baik di masyarakat.

Sekadar diketahui, K-Vision berada di bawah MNC Vision Networks Group, dengan pelanggan yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, khususnya daerah rural ataupun second cities. K-Vision juga memiliki jumlah pelanggan K-Vision per Februari 2021 sejumlah 7,9 juta pelanggan.

Tak hanya di K-Vision, IDX Channel juga bisa Anda saksikan di MNC Vision Channel 100, IndiHome Channel 389, dan First Media di Channel 119. Selain itu, bisa juga ditonton melalui layanan streaming official YouTube IDX Channel, serta aplikasi IDX Channel di Apps Store.

Selain itu, demi mendukung brand awareness stasiun televisi IDX Channel yang sudah enam tahun berdiri dan menyiarkan berita dan informasi ekonomi bisnis dari Bursa Efek Indonesia selama 24 jam penuh, IDX Channel juga memiliki platform media sosial. Platform tersebut pun berhasil mencuri perhatian dan banyak followers.

Hal tersebut dalam dilihat dari platform Youtube Official IDX Channel hingga Maret 2021 lalu telah memiliki dua juta viewers dengan watch time setara 143,005 jam. Dalam periode Januari hingga Maret 2021. Adapun pengikut di akun Instagram official IDX Channel (@idx_channel) sudah mencapai 632.000 followers per 10 September 2021.

Selain itu, hadirnya IDX Channel di platform yang sedang digandrungi anak muda saat ini yakni TikTok juga memberikan dampak positif dalam menyebarkan informasi terkait pasar modal, bisnis dan ekonomi. Diikuti lebih dari Sementara TikTok IDX Channel telah diikuti 581,1K followers dengan jumlah postingan sebanyak 40 video per minggu nya, dengan jumlah tayangan video sebanyak 6,8 juta orang rata-rata per sepekan.

Dengan demikian, sejumlah platform media sosial resmi milik IDX Channel yakni Instagram (@idx_channel), TikTok (@idxchannel) , Youtube (IDX Channel), Facebook (IDX Channel), dan Twitter (@idxchannelcom).