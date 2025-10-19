Sinergi MNC Sekuritas dan Lafkespri Literasi Pasar Modal di Kalangan Surveyor Akreditasi Klinik

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi _online trading_ yaitu MotionTrade.

Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer Indonesia (Lafkespri) menjalin sinergi dengan MNC Sekuritas dalam penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal yang diikuti oleh para surveyor akreditasi klinik dari berbagai wilayah di Indonesia. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai Jumat (17/10/2025) hingga Minggu (19/10/2025).

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI serta jajaran Lembaga Akreditasi di bawah Kementrian Kesehatan.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Lafkespri Chazali Husni Situmorang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperluas wawasan para _surveyor_ agar tidak hanya unggul dalam bidang mutu dan keselamatan pasien, tetapi juga memahami mekanisme ekonomi yang menopang pembangunan sektor kesehatan nasional.

“Kegiatan ini merupakan bentuk konsolidasi nasional lembaga untuk memperkuat sinergi antar-surveyor dan mitra layanan kesehatan,” katanya

Head of Education and Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal mengatakan bahwa melalui kegiatan ini pihaknya berharap para surveyor dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai mekanisme pasar modal.

“MNC Sekuritas mendukung para surveyor dalam memperluas pemahaman mereka tidak hanya di bidang mutu layanan kesehatan, tetapi juga aspek ekonomi yang mendukung pembangunan sektor kesehatan nasional,” ujarnya.