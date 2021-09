JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tak berdaya pada perdagangan pagi ini. Rupiah pun berada di level Rp14.200-an per USD.

Melansir Bloomberg, Jakarta, Jumat (17/9/2021), Rupiah melemah 10 poin atau 0,07% ke level Rp14.252 per USD. Rupiah hari ini bergerak pada level Rp14.215-Rp14.257 per USD.

Sedangkan di Yahoo Finance, Rupiah berada pada level Rp14.235 per USD. Dengan perkiraan pergerakan hari ini di level Rp14.230-Rp14.255 per USD.

Sebelumnya, Dolar AS mencapai level tertinggi terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya. Dolar AS menguat didorong naiknya data penjualan ritel AS pada Agustus. Hal ini pun meredakan beberapa kekhawatiran tentang perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi AS.

Indeks dolar yang mengukur mata uang AS terhadap enam mata uang utama saingannya, menambah kenaikannya setelah laporan data penjualan ritel dan terakhir naik 0,5% pada 92,866. Indeks mencapai level tertinggi sejak 27 Agustus. Penjualan ritel naik 0,7% bulan lalu, sebagian didorong oleh belanja kembali ke sekolah dan pembayaran subsidi kredit pajak untuk anak, sementara data untuk Juli direvisi turun.