JAKARTA – Daftar pinjaman online bunga rendah. Pinjaman online atau pinjol tengah marak di kalangan masyarakat. Namun masyarakat harus berhati-hati jangan sampai terjebak dengan pinjol ilegal.

Terlepas dari maraknya aksi pinjol ilegal, ternyata banyak juga lho perusahaan keuangan yang memberi fasilitas pinjaman online yang legal dan terpercaya.

Berikut dua puluh daftar aplikasi pinjaman online bunga rendah yang telah dirangkum Okezone, dilansir dari Lifepal, Selasa (5/10/2021).

1. Jenius Flexi Cash

Pinjaman online Jenius memiliki keunggulan bunga yang rendah hingga bebas biaya administrasi. Selain itu, mengizinkan debiturnya membayar tagihan lebih cepat. Dengan bunga 1,75 % – 2,25 % per bulan, tenor 1 – 36 bulan. Lalu untuk plafon pinjaman dimulai dari Rp2,5 juta – Rp50 juta yang dilakukan pengajuan dengan menggunakan aplikasi Jenius.

2. Digibank KTA Instan

DBS Digibank masih membebankan biaya administrasi dan biaya pelunasan cepat. Keunggulan Digibank KTA instan berada di tingkat kecepatan mengklaim bisa berikan pinjaman dalam waktu 60 detik. Selain itu, pengajuan bisa dilakukan kapan pun dan verifikasi biometrik untuk menjamin keamanan pengguna.

Dengan bunga 0,95 % – 2,99 % per bulan, tenor 6 – 36 bulan, biaya administrasi Rp200 ribu – Rp399 ribu, biaya tahun ke-1 sebesar 1,75 % dari jumlah pinjaman, kemudian biaya tahun ke-2 dan seterusnya Rp65.000, biaya keterlambatan Rp150 ribu – Rp250 ribu, biaya pelunasan dipercepat 8%, biaya materai Rp6.000 yang dilakukan melalui aplikasi DBS Digibank.

3. PermataMobile X

Aplikasi PermataMobile X memberikan kemudahan transaksi dan akses pengajuannya pinjaman, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Proses pencairannya cukup dilakukan satu hari dan proses pengajuan KTA Online PermataMobile X bisa melalui video call. Bunga yang diberikan mulai dari 1,49 % per bulan, tenor 12 – 36 bulan, plafon pinjaman Rp5 juta – Rp300 juta.

4. PINANG BRI Agro

Aplikasi ini menjanjikan proses pinjaman cepat, tidak sampai 30 menit pengguna sudah memperoleh dana pinjaman. Prosesnya berlangsung secara online dan tidak perlu datang ke kantor cabang. Keunggulan yang dimiliki bunga kompetitif dan bebas dari biaya admin. Bunga yang diberikan 1,24 % per bulan, tenor 1 – 12 bulan, plafon pinjaman Rp500 ribu – Rp20 juta.

5. Tunaiku Bank Amar

Jenis aplikasi pinjaman ini dikeluarkan oleh Bank Amar Indonesia. Keunggulan terletak pada faktor keamanan karena merupakan layanan pinjaman online dari perbankan. Kemudian, menawarkan proses pengajuan pinjaman hanya dengan e-KTP dan waktu 10 menit dengan proses pencarian antara 1 hingga 7 hari kerja. Adapun bunganya sekitar 3 – 4 % per bulan, tenor 6 – 20 bulan, plafon pinjaman Rp2 juta – Rp20 juta. Beberapa syarat di antaranya gunakan aplikasi Tunaiku berusia 21 sampai 55 tahun, warga Negara Indonesia, memiliki rekening bank dan memiliki pekerjaan/penghasilan.

6. Kredivo

Kredivo merupakan kredit digital pada pengguna yang membeli suatu barang dengan cara mencicil. Sejumlah ecommerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Tiket.com sudah menjadi mitra Kredivo. Selain itu, juga menawarkan pinjaman cepat dengan bunga rendah dengan limit pinjaman hingga Rp30 juta dengan tenor hingga 12 bulan. Dengan beberapa syarat yaitu daftarkan diri di akun Kredivo, memiliki pekerjaan, memiliki rekening tabungan, dan memiliki penghasilan.

7. Uang Teman

Jasa pinjaman online ini berikan kemudahan bagi pengguna yang butuh dana cepat. Pengajuannya hanya butuh waktu 5 menit dengan bunga 1% per hari pada saat nasabah mengajukan pinjaman pertama. Pada pinjaman kedua dan ketiga bunga nya akan turun 0,9% dan 0,8% sampai seterusnya hingga 0.7% per hari. Tenor yang diberlakukan 3 bulan – 6 bulan dengan plafon pinjaman Rp3 juta.

8. Finmas

Plafon pinjaman online bunga rendah sebesar 0,31 % per hari dan plafon pinjaman Rp1,5 juta dengan tenor 60 sampai 90 hari. Proses pengajuannya pun mudah cukup menyiapkan KTP. Tidak perlu khawatir soal keamanan, Finmas terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

9. Kredit Pintar

Perusahaan fintech ini menawarkan pinjaman dana cepat. Dengan syarat pengajuan pinjaman daftarkan diri di aplikasi Kredit Pintar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pencairan pinjaman Kredit Pintar berkisar satu hingga 2 hari kerja, bunga 0,5 % per hari, tenor 60 hari – 90 hari serta plafon pinjaman Rp2,3 juta.

10. Maucash

Maucash menawarkan plafon dari Rp600 ribu hingga Rp8 juta. Tenor cicilannya dapat dipilih antara 3 hingga 6 bulan. Sedangkan, bunganya 0,53 % per hari. Dengan syarat pengajuan pinjaman daftarkan diri di aplikasi Maucash dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

11. Indo Dana

Layanan pinjaman online yang menawarkan kredit tanpa slip gaji dan dapat dipakai seperti kartu kredit untuk membeli barang-barang dengan metode cicilan. Bunga sebesar 0,53 % – 0,75 % per hari, tenor 3 hari – 6 bulan dengan plafon pinjaman maksimal Rp25 juta.

12. Pinjaman Go

Pinjaman Go memberikan layanan pinjam uang secara online dengan tenor 14 hari. Dengan bunga sebesar 0,8% per hari dan plafon pinjaman Rp1,2 juta. Syarat yang harus dipenuhi di Pinjaman Go hanya bermodalkan KTP, rekening bank, nomor telepon tetap dan penghasilan yang stabil tanpa jaminan apapun.

13. Rupiah Cepat

Keunggulan dari pinjaman ini perlu waktu 15 menit dalam proses pengajuannya. Hal uniknya semakin lama masa pinjaman semakin rendah juga bunga yang harus dibayarkan per harinya. Bunga yang diberikan mulai dari 0,39% sampai dengan 0,54% per hari. Kemudian, tenor 3 bulan sampai 12 bulan dan plafon pinjaman Rp5 juta.

14. Julo

Pinjaman yang diberikan Julo hingga Rp8 juta dengan tenor 3 sampai 6 bulan. Bunga yang dibayarkan 0,53% per hari. Bagi peminjam pun tidak perlu khawatir karena Julo juga merupakan layanan pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK.

15. UangMe

UangMe berikan pinjaman mulai dari Rp400 ribu hingga Rp4 juta, bunga 0,07% dan biaya layanan 0,2% per hari. Waktu yang diberikan lumayan lama yakni 3 sampai 4 bulan. Syaratnya yaitu harus berusia di atas 21 tahun serta memiliki penghasilan dan rekening bank.

16. Pinjam Yuk

Syarat pengajuan pinjaman ini dengan mendaftarkan diri di aplikasi Pinjam Yuk, usia di atas 18 tahun, dan memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap. Bunga 2 % per hari dan tenor 3 hari – 14 hari. Terdapat 3 limit pinjaman yang diberikan di antaranya Rp600 ribu hingga Rp1,2 juta.

17. TunaiKita

Pinjaman ini khusus bagi pengguna yang tinggal di Jabodetabek bisa dijadikan alternatif pilihan untuk pinjaman online bunga rendah. Dengan bunga sebesar 0,95 % per hari, tenor 10 hari – 30 hari dengan plafon pinjaman Rp1 juta – Rp5 juta.

18. Dana Rupiah

Syarat yang diperlukan untuk pinjaman ini tidak sulit, hanya butuh KTP dan modal rekening. Maka dana yang dipinjam sudah dapat diterima. Bunga yang harus ditanggung sebesar 1 % per hari, tenor 21 hari – 90 hari, dan plafon pinjaman Rp400 ribu – Rp8 juta. Untuk mengingatkan pembayaran, setiap peminjam akan diberi reminder berupa SMS.

19. Cashwagon

Cashwagon berikan bunga 1% per hari, tenor pinjaman 10 hingga 40 hari dan lama pengajuan pinjaman 24 jam sudah bisa mendapatkan pinjaman mulai dari Rp500 ribu hingga Rp5 juta. Dengan syarat memiliki KTP, usia minimal 20 tahun sampai 60 tahun, memiliki rekening tabungan dan penghasilan tetap minimal Rp2 juta.

20. Kreditcepat

Kreditcepat menawarkan produk pinjaman ke seluruh kota di Indonesia. Proses pencairan terhitung singkat yaitu hanya membutuhkan waktu 24 jam. Dengan bunga 0,8 % per hari, tenor 5 hari – 30 hari dan plafon pinjaman Rp8 juta.