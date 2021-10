JAKARTA - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memprediksi Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara raksasa digital setelah China dan India dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada 2030.

Jokowi menjelaskan, gelombang digitalisasi khususnya transformasi ekonomi digital di masa pandemi Covid-19 harus disikapi dan dikawal dengan cepat dan tepat.

"Gelombang digitalisasi yang dipercepat pandemi harus kita sikapi dengan cepat dan tepat khususnya di kemajuan ekonomi digital. Kita lihat bank berbasis digital bermunculan juga asuransi digital bermunculan, berbagai e -payment harus didukung," kata Jokowi dalam acara OJK Virtual Innovation Day, Jakarya, Senin (11/10/2021)

Jokowi menambahkan, penyelenggara fintech bermunculan dan tentunya inovasi-inovasi financial teknologi semakin berkembang. "Sharing ekonomi semakin marak inovasi finansial terus berkembang peer dari ekonomi peer to peer bisnis to bisnis, tapi di saat yang sama kami dapat informasi banyak Penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga oleh pinjol dengan berbagai cara," katanya.

.

Presiden Jokowi menyebut perkembangan yang cepat ini harus dijaga, dikawal dan difasilitasi untuk tumbuh secara sehat. "Jika kita kawal secara tepat indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar dunia ke-7 di 2030," kata Jokowi