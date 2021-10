JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank sebagai unit usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group merayakan hari jadinya yang ke-7.

Di usia ke-7 ini, MNC Bank akan mempercepat integrasi ekosistem digital yang ada di seluruh MNC Group. Hal ini disampaikan oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo saat acara syukuran HUT ke-7 MNC Bank.

"Integrasikan semaksimal dan secepat mungkin dengan ekosistem keuangan yang ada di dalam MNC Group dan Non Group, sehingga MNC Bank bisa menjadi bank pertama yang terintegrasi secara digital. Integrasi dengan uang elektronik, dompet elektronik, remittance, bancassurance, asuransi, trading dan P2P lending akan menjadi added value bagi MNC Bank di masa depan. Dengan langkah cepat ini, saya berharap MNC Bank bisa menjadi the most integrated and the fastest financial technology group di Indonesia,” tutur Hary, Jumat (15/10/2021).

Hary juga berterima kasih untuk capaian MNC Bank yang mampu menembus target penghimpunan dana murah (tabungan) meski belum sampai akhir tahun, dan meminta capaian ini jangan sampai membuat MNC Bank cepat berpuas diri.

Hary berpesan kepada seluruh jajaran MNC Bank untuk terus memperkuat posisi MNC Bank dengan sejumlah langkah dan terobosan yang kreatif dan progresif. "Selain memaksimalkan ekosistem keuangan juga maksimalkan kerja sama dengan ekosistem yang ada di dalam grup media, seperti dari TV berbayar, TV berlangganan dan media serta dengan bidang yang tidak dimiliki grup seperti telekomunikasi, e-commerce dan media sosial, karena kalau tidak dimaksimalkan produk sebagus apa pun tanpa ada awareness juga akan sia-sia," lanjut Hary.

