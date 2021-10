JAKARTA - PT MD Pictures Tbk (FILM) memiliki investor baru, Tencent Holdings Ltd. Tencent menjadi salah satu pemegang saham minoritas FILM.

Founder dan CEO MD Pictures Manoj Punjabi mengatakan, investasi ini menunjukkan bahwa Tencent memiliki pandangan positif atas industri konten di Indonesia serta keyakinan kuat terhadap market leadership dan potensi pertumbuhan perusahaan.

“Kami antusias menyambut Tencent sebagai investor baru di FILM. Investasi ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Tencent sebagai perusahaan teknologi yang mutakhir untuk mengembangkan industrikonten secara global," ujar Manoj dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Jumat (22/10/2021).

Tencent dikenal sebagai vendor video game terbesar di dunia. Selain itu, Tencent merupakan salah satu perusahaan media sosial terbesar, perusahaan modal ventura, dan perusahaan investasi.

Adapun perusahaan yang berdiri pada 1998 ini dikenal sebagai pengembang berbagai game terkemuka, seperti PUBG Mobile, Clash Royale, Clash of Clans, Call of Duty, dan League of Legends.

Tencent dimiliki Ma Huateng yang merupakan orang terkaya di China. Hartanya USD50,1 miliar atau setara Rp706 triliun (kurs Rp14.100).

