JAKARTA - PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) bakal membagikan dividen interim periode tahun buku 2021. Keputusan ini telah ditetapkan komisaris pada 21 Oktober 2021 dan keputusan direksi pada 22 Oktober 2021.

Head of Legal and Corporate Secretary DVLA, Widya Olivia Tobing dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mengatakan, jumlah dividen yang akan dibagikan ini adalah sebesar Rp43,68 miliar atau Rp39 per saham.

"Cum dividen di pasar regular dan negosiasi adalah 2 November 2021 dan ex dividen di pasar regular dan negosiasi adalah 3 November 2021," ujarnya.

Sementara jadwal cum dividen di pasar tunai pada 4 November 2021, lalu tanggal ex dividen di pasar tunai pada 5 November2021. Pembayaran dividen di pasar tunai akan dilakukan pada 15 November 2021.

Sebagai informasi, hingga semester I/2021, DVLA mencatatkan pertumbuhan pendapatan bersih sebesar 5,06%, menjadi Rp975,05 miliar, dari Rp928,08 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Naiknya pendapatan ini mendorong naiknya beban pokok pendapatan DVLA sebesar 7,12% menjadi Rp469,89 miliar di paruh pertama tahun ini, dari Rp438,63 miliar secara tahunan atau year on year. Hingga 30 Juni lalu, DVLA tercatat meraup laba bruto sebesar Rp505,15 miliar, naik 3,2% dari sebelumnya Rp489,44 miliar. Adapun hingga semester I/2021, laba periode berjalan perseroan terkoreksi 4,06% menjadi Rp133,3 miliar dari Rp188,96 miliar secara tahunan.