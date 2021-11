JAKARTA – 10 negara dengan desain uang kertas tercantik di dunia memiliki desain, gambar dan warna yang menarik. Gambar di beberapa uang tersebut juga bernilai seni tinggi dengan proses yang rumit.

Banyak uang di setiap negara terdapat gambar kebudayaan, hewan endemik dan tempat wisata terkenal di negaranya. Seperti halnya bagian belakang uang Indonesia yang menampilkan kebudayaan atau objek wisata yang menarik.

Sehingga uang bukan hanya digunakan untuk metode pembayaran yang sah di masing-masing negara, tapi juga dapat sebagai promosi pariwisata negara tersebut.

Dan berikut 10 uang tercantik yang dirangkum Okezone, Selasa (2/11/2021).

1. Bermuda

Pada pecahan 2 Dolar Bermuda ini pernah dinobatkan sebagai Bank Note of the Year tahun 2009 oleh International Bank Note Society (IBNS). Uang ini memiliki perpaduan warna yang lembut antara biru, ungu dan hijau dengan gambar vertikalnya. Di bagian bagian belakangnya terdapat gambar seekor burung dengan nama latin Sialia Sialis yang indah.

2. Selandia Baru

Uang kertas nominal 5 Dolar Selandia Baru mendapat gelar uang terindah di dunia tahun 2015 yang diakui oleh International Bank Note Society. Di sisi belakang uang tersebut terdapat gambar penguin jenis Hoiho yang didominasi warna oranye tersebut.

3. Fiji

Pada uang kertas pecahan 5 Dolar Fiji ini didominasi warna hijau dengan gambar seekor burung Kulawalai. Uang ini pernah masuk nominasi penghargaan Bank Note of the Year 2013 oleh International Bank Note Society.

4. Kazakhstan

Mata uang Kazakhstan nominal 1000 Tenge ini mendapatkan penghargaan Bank Note of the Year 2013 oleh IBNS. Sebelumnya mata uang dari Kazakhstan juga pernah mendapatkan penghargaan tersebut di tahun 2012 dan 2011.

5. Samoa

Pada tahun 2008 mata uang Samoa pecahan 20 Tala ini menyandang gelar Bank Note of the Year oleh IBNS. Dalam desain bagian belakangnya uang ini memiliki warna terang dan menarik. Dengan warna kuning keemasan uang ini terdapat burung endemik negaranya.

6. Uganda

Pada mata uang Uganda dengan nominal 50.000 Shilling ini memenangkan penghargaan Bank Note of the Year di tahun 2010. Dalam bagian belakang uang tersebut terdapat gambar Gorilla Gunung dan juga terdapat siluet orang lokal dengan gaun kepala Karimojong khas Uganda.

7. Suriname

Mata uang negara yang kebanyakan penduduknya bisa berbahasa Jawa ini juga pernah masuk dalam daftar Bank Note of the Year. Desain uang pecahan 5 Dolar Suriname ini memiliki warna dominan biru dengan burung khas negara tersebut, guratan geometric juga dominan mengisi ruang di uang tersebut.

8. Skotlandia

Pecahan uang kertas 50 Pound Sterling asal Skotlandia ini pernah dinobatkan Bank Note of the Year pada tahun 2007 oleh IBNS. Didominasi warna hijau dan dengan sedikit gradasi warna kuning ini juga terdapat gambar Falkirk Wheel yang populer.

9. Trinidad and Tobago

IBNS menetapkan uang pecahan 50 Dolar Trinidad and Tobago ini menjadi Bank Note of the Year tahun 2014. Dengan didominasi warna emas dan desain uang yang tebilang rumit memiliki daya tarik tersendiri.

10. Indonesia

Mata uang yang banyak menggunakan gambar tokoh, budaya dan tempat-tempat wisata ini memang belum pernah mendapatkan penghargaan Bank Note of the Year.

Namun desain Rupiah milik Indonesia ini tergolong menarik. Seperti pecahan Rp50 ribu emisi 2005, selain di sisi depan yang terdapat gambar pahlawan I GustiNgurah Rai dengan warna dominan biru, di sisi sebaliknya memiliki gambar lanskap Danau Beratan di Bedugul, Bali yang menarik.