JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) menyatukan seluruh talenta financial technology (fintech) Perseroan di bawah naungan Motion Technology (MotionTech), untuk secara fokus mengembangkan berbagai aplikasi di bawah brand Motion.

Hal ini juga ditandai dengan peresmian kantor Motion Technology yang berlokasi di Gedung MNC Financial Center Lantai 5, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Kantor Motion Technology terbagi menjadi Area Coworking, Ruang Security Operations Center (SOC), Ruang Data Analytics Center (DAC), Ruang Konferensi, dan Area Outdoor, menghadirkan lingkungan kerja yang dinamis, efisien, nyaman, dilengkapi dengan sudut musik dan kopi untuk bersantai.

Chief Technology Officer MNC Group Yudi Hamka mengatakan, sebelum perusahaan mengembangkan produk layanan keuangan (MotionTech), pihaknya mengawali dengan memfokuskan pada pengerjaan keamanan data pengguna. Menurutnya, hal itu penting dilakukan di awal.

"Kami secara group khususnya dari financial services, melihat keamanan data pengguna menjadi bagian yang terpenting dalam pengembangan suatu produk. Jadi security dibuat di awal pada saat kita mengembangkan platform," katanya saat ditemui MNC Portal Indonesia di MNC Financial Center, Jakarta Pusat, Selasa (2/11/2021).

Kemudian pihaknya melakukan penetrasi testing dengan pihak ketiga untuk memastikan bahwa security yang dimiliki MotionTech memumpuni menjaga keamanan data pengguna.

"Kita lakukan penetrasi testing juga dengan pihak ketiga. Jadi bukan ke internal aja, itu karena kita ingin memastikan bahwa security kita ini mampu untuk menjaga keamanan dari sisi platform," katanya.

Kemudian secara operation, Yudi menerangkan, SOC yang ada di dalam kantor MotionTech akan beroperasi tanpa henti atau real time.

"Kami memiliki security operation center yang tadi sudah kita tunjukkan kepada tamu. Itu adalah twenty four per seven atau real time memonitor semua potensi-potensi pada platform kita," katanya.

"Dan yang paling penting adalah kita bisa mendeteksi anomalinya. Kita bisa mendeteksi trennya agar kita bisa menjaga keamanaan data pengguna lebih kuat lagi," ujarnya.