Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dorong Transformasi Digital, MotionPay Jalin Kerja Sama dengan ALTO

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |13:56 WIB
Dorong Transformasi Digital, MotionPay Jalin Kerja Sama dengan ALTO
Motionpay menjalin kerjasama dengan ALTO (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Aplikasi uang elektronik dari PT MNC Teknologi Nusantara yakni MotionPay resmi menjalin kerjasama strategis dengan ALTO Network. Entitas anak dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) di bawah naungan MNC Group ini resmi menggandeng penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) terpercaya dengan pengalaman lebih dari tiga dekade.

Kerja sama MotionPay dan ALTO ini bertujuan untuk menghadirkan solusi pembayaran yang lebih lengkap, efisien, dan inovatif bagi pengguna di seluruh Indonesia. Apalagi dengan adanya transformasi digital.

Direktur Utama PT MNC Teknologi Nusantara, Jessica Herliani Tanoesoedibjo menyampaikan, bagi MotionPay, keamanan dan kemudahan adalah dua aspek utama dalam menciptakan pengalaman bertransaksi digital.

"Dengan dukungan teknologi mutakhir dari ALTO, kami ingin memastikan bahwa pengguna MotionPay, mulai dari generasi muda hingga orang tua, dapat menikmati layanan pembayaran digital yang terpercaya dan praktis," kata Jessica saat acara Signing Ceremony Perjanjian Kerja Sama MotionPay dengan ALTO, di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Menurut Jessica, kolaborasi ini juga mencerminkan visi besar kedua perusahaan untuk mendukung transformasi ekonomi digital di Indonesia.

“Ke depan, kami akan terus mengeksplorasi peluang sinergi lainnya, memastikan layanan kami tetap relevan, inovatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” tambah Jessica.

Kemitraan ini ditandai dengan acara Signing Ceremony yang berlangsung di Kantor ALTO Network. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran direksi dari kedua belah pihak, termasuk Gretel Griselda selaku CEO ALTO Network, Rangga Wiseno sebagai Chief Business Officer ALTO Network, Jessica Herliani Tanoesoedibjo yaitu Direktur Utama PT MNC Teknologi Nusantara, Muhammad Suhada sebagai Direktur MNC Kapital, dan Rully Hariwinata sebagai Chief Commercial Officer PT MNC Teknologi Nusantara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187720/icc_2025-pzZA_large.jpg
iNews Media Group Campus Connect 2025 Digelar di Unsoed, Mahasiswa Dibekali Literasi Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181597/motiontrade-6ReH_large.jpg
Tips MotionTrade: Kenali Perbedaan Day Trading dan Swing Trading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180423/mnc_group-a96k_large.jpg
MNC Insurance Business Group Dorong Literasi Asuransi Lewat Seminar di Binus Business School
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/622/3179814/angela-Z0Sf_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Ajak Gen Z Bijak Kelola Keuangan di Tengah Tren Gaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177210/motiontrade-OlLJ_large.jpg
Ikuti Promo Spesial Reward Bulan Inklusi Keuangan, Cashback Reksa Dana Rp25.000 dari Avrist Asset Management di MotionTrade!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176955/angela-boTj_large.jpg
Jadi Pembicara Forbes Global CEO Conference, Angela Tanoesoedibjo Ungkap Alasan Banyak Bisnis Keluarga Gagal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement