Dorong Transformasi Digital, MotionPay Jalin Kerja Sama dengan ALTO

JAKARTA - Aplikasi uang elektronik dari PT MNC Teknologi Nusantara yakni MotionPay resmi menjalin kerjasama strategis dengan ALTO Network. Entitas anak dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) di bawah naungan MNC Group ini resmi menggandeng penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) terpercaya dengan pengalaman lebih dari tiga dekade.

Kerja sama MotionPay dan ALTO ini bertujuan untuk menghadirkan solusi pembayaran yang lebih lengkap, efisien, dan inovatif bagi pengguna di seluruh Indonesia. Apalagi dengan adanya transformasi digital.

Direktur Utama PT MNC Teknologi Nusantara, Jessica Herliani Tanoesoedibjo menyampaikan, bagi MotionPay, keamanan dan kemudahan adalah dua aspek utama dalam menciptakan pengalaman bertransaksi digital.

"Dengan dukungan teknologi mutakhir dari ALTO, kami ingin memastikan bahwa pengguna MotionPay, mulai dari generasi muda hingga orang tua, dapat menikmati layanan pembayaran digital yang terpercaya dan praktis," kata Jessica saat acara Signing Ceremony Perjanjian Kerja Sama MotionPay dengan ALTO, di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Menurut Jessica, kolaborasi ini juga mencerminkan visi besar kedua perusahaan untuk mendukung transformasi ekonomi digital di Indonesia.

“Ke depan, kami akan terus mengeksplorasi peluang sinergi lainnya, memastikan layanan kami tetap relevan, inovatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” tambah Jessica.

Kemitraan ini ditandai dengan acara Signing Ceremony yang berlangsung di Kantor ALTO Network. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran direksi dari kedua belah pihak, termasuk Gretel Griselda selaku CEO ALTO Network, Rangga Wiseno sebagai Chief Business Officer ALTO Network, Jessica Herliani Tanoesoedibjo yaitu Direktur Utama PT MNC Teknologi Nusantara, Muhammad Suhada sebagai Direktur MNC Kapital, dan Rully Hariwinata sebagai Chief Commercial Officer PT MNC Teknologi Nusantara.