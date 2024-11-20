Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MotionPay dan PLN Mobile Resmi Berkolaborasi Kemudahan Pembayaran Listrik

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |17:26 WIB
MotionPay dan PLN Mobile Resmi Berkolaborasi Kemudahan Pembayaran Listrik
MotionPay dan PLN Mobile Resmi Berkolaborasi
A
A
A

JAKARTA - MotionPay, aplikasi uang elektronik dari PT MNC Teknologi Nusantara, entitas anak dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) di bawah naungan MNC Group, dengan bangga mengumumkan kerja samanya dengan PLN Mobile, aplikasi resmi PT PLN (Persero), untuk menghadirkan pengalaman pembayaran listrik yang lebih mudah, efisien, dan hemat biaya.

Melalui kerja sama ini, pelanggan PLN kini dapat menggunakan MotionPay sebagai metode pembayaran di aplikasi PLN Mobile dengan keunggulan biaya administrasi termurah dibandingkan metode pembayaran lainnya.

Langkah ini diharapkan dapat mendorong efisiensi bagi pelanggan, sekaligus mendukung transformasi digital di sektor pelayanan publik.

Sebagai nilai tambah, setiap transaksi pembelian listrik melalui PLN Mobile menggunakan MotionPay akan mendapatkan gratis asuransi santunan mati lampu sebesar Rp50.000 dari MNC Insurance. Asuransi ini merupakan bentuk apresiasi MotionPay terhadap pelanggan sekaligus memberikan perlindungan tambahan.

"Kerja sama ini adalah komitmen kami untuk menghadirkan layanan pembayaran yang tidak hanya praktis dan hemat, tetapi juga memberikan manfaat lebih bagi masyarakat. Dengan biaya admin termurah dan bonus asuransi dari MNC Insurance, kami percaya pelanggan PLN akan mendapatkan pengalaman yang jauh lebih menguntungkan," kata Direktur Utama MNC Kapital Yudi Hamka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185487/mnc_bank-zgqR_large.jpg
MNC Bank Sajikan Pengalaman Perbankan Serba Praktis di Electricity Connect 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/622/3184950/mnc_bank-gai1_large.jpg
Dahsyatnya MNC Bank! Selamat Kepada Para Pemenang Undian Tabungan Dahsyat Berhadiah Tahap Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182810/mnc_bank-1Y8H_large.jpg
Nabung Pasti Dapat Hadiah! MotionBank Kasih Hadiah Langsung Tanpa Undian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/622/3181211/tabungan_dahsyat-K1Ls_large.jpg
MNC Bank Akan Serahkan Hadiah Tabungan Dahsyat Berhadiah Periode I 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180275/laba_mnc_bank_kuartal_di_iii_2025-LvM4_large.jpg
Naik 22,09%, Laba Bersih MNC Bank Capai Rp60,39 Miliar di Kuartal III-2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178805/mnc_bank_tabungan_dahsyat-AtwG_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Cherry Tiggo Cross Premium ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement