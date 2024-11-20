MotionPay dan PLN Mobile Resmi Berkolaborasi Kemudahan Pembayaran Listrik

JAKARTA - MotionPay, aplikasi uang elektronik dari PT MNC Teknologi Nusantara, entitas anak dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) di bawah naungan MNC Group, dengan bangga mengumumkan kerja samanya dengan PLN Mobile, aplikasi resmi PT PLN (Persero), untuk menghadirkan pengalaman pembayaran listrik yang lebih mudah, efisien, dan hemat biaya.

Melalui kerja sama ini, pelanggan PLN kini dapat menggunakan MotionPay sebagai metode pembayaran di aplikasi PLN Mobile dengan keunggulan biaya administrasi termurah dibandingkan metode pembayaran lainnya.

Langkah ini diharapkan dapat mendorong efisiensi bagi pelanggan, sekaligus mendukung transformasi digital di sektor pelayanan publik.

Sebagai nilai tambah, setiap transaksi pembelian listrik melalui PLN Mobile menggunakan MotionPay akan mendapatkan gratis asuransi santunan mati lampu sebesar Rp50.000 dari MNC Insurance. Asuransi ini merupakan bentuk apresiasi MotionPay terhadap pelanggan sekaligus memberikan perlindungan tambahan.

"Kerja sama ini adalah komitmen kami untuk menghadirkan layanan pembayaran yang tidak hanya praktis dan hemat, tetapi juga memberikan manfaat lebih bagi masyarakat. Dengan biaya admin termurah dan bonus asuransi dari MNC Insurance, kami percaya pelanggan PLN akan mendapatkan pengalaman yang jauh lebih menguntungkan," kata Direktur Utama MNC Kapital Yudi Hamka.