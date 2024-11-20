Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dirut PLN Icon Plus Ungkap Keuntungan Kolaborasi dengan MNC Bank

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |17:16 WIB
Dirut PLN Icon Plus Ungkap Keuntungan Kolaborasi dengan MNC Bank
MNC Bank Kolaborasi dengan PLN Icon Plus (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Indonesia Comnets Plus (PLN Icon Plus) menilai pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa dicapai dengan cara kolaborasi untuk menghadapi tantangan ke depan. Hal ini juga diwujudkan dengan kolaborasi dengan MNC Bank dengan peluncuran MNC Icon Visa Card.

Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra mengatakan, dengan transformasi yang dilakukan pihaknya untuk menghadapi tantangan tersebut maka cara yang dilakukan adalah meningkatkan digitalisasi.

"Sehingga keseluruhan kita disini membangun kolaborasi tantangan ke depan, tantangan transisi energi yang kita semua hadapi sekarang, tantangan digitalisasi yang juga menjadi tantangan ke depan. Kita sudah mendengar tadi di opening speech, Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan 8 persen," ungkap Ari dalam peluncuran MNC Icon Visa Card yang bertepatan dengan gelaran Electricity Connect 2024 di Jakarta Convention Center, Rabu (20/11/2024).

"Maka 8 persen ini enggak mungkin kalau kita capai dengan cara yang biasa-biasa. Maka di sinilah Icon dan seluruh ekosistem di sini hadir untuk meningkatkan digitalisasi, dengan digitalisasi kami yakini akan membantu mendukung program pemerintah mencapai 8 persen dan beyond," sambungnya.

Lebih lanjut, Ari mengungkapkan ada juga di energy transisi Icon hadir langsung dalam bentuk bisnis development yang sejalan dengan kolaborasi PLN Icon Plus bersama PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang menjadi partner di content streaming.

"Jadi kalau pengguna Iconnect sekarang ini bisa menikmati yang namanya Icon Play, itu adalah layanan content streaming dibangun oleh Icon. Salah satu kontennya juga dari beberapa content provider, di situ ada video, ada trans, ada MNC," kata Ari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185487/mnc_bank-zgqR_large.jpg
MNC Bank Sajikan Pengalaman Perbankan Serba Praktis di Electricity Connect 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/622/3184950/mnc_bank-gai1_large.jpg
Dahsyatnya MNC Bank! Selamat Kepada Para Pemenang Undian Tabungan Dahsyat Berhadiah Tahap Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182810/mnc_bank-1Y8H_large.jpg
Nabung Pasti Dapat Hadiah! MotionBank Kasih Hadiah Langsung Tanpa Undian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/622/3181211/tabungan_dahsyat-K1Ls_large.jpg
MNC Bank Akan Serahkan Hadiah Tabungan Dahsyat Berhadiah Periode I 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180275/laba_mnc_bank_kuartal_di_iii_2025-LvM4_large.jpg
Naik 22,09%, Laba Bersih MNC Bank Capai Rp60,39 Miliar di Kuartal III-2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178805/mnc_bank_tabungan_dahsyat-AtwG_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Cherry Tiggo Cross Premium ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement