Dirut PLN Icon Plus Ungkap Keuntungan Kolaborasi dengan MNC Bank

JAKARTA - PT Indonesia Comnets Plus (PLN Icon Plus) menilai pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa dicapai dengan cara kolaborasi untuk menghadapi tantangan ke depan. Hal ini juga diwujudkan dengan kolaborasi dengan MNC Bank dengan peluncuran MNC Icon Visa Card.

Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra mengatakan, dengan transformasi yang dilakukan pihaknya untuk menghadapi tantangan tersebut maka cara yang dilakukan adalah meningkatkan digitalisasi.

"Sehingga keseluruhan kita disini membangun kolaborasi tantangan ke depan, tantangan transisi energi yang kita semua hadapi sekarang, tantangan digitalisasi yang juga menjadi tantangan ke depan. Kita sudah mendengar tadi di opening speech, Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan 8 persen," ungkap Ari dalam peluncuran MNC Icon Visa Card yang bertepatan dengan gelaran Electricity Connect 2024 di Jakarta Convention Center, Rabu (20/11/2024).

"Maka 8 persen ini enggak mungkin kalau kita capai dengan cara yang biasa-biasa. Maka di sinilah Icon dan seluruh ekosistem di sini hadir untuk meningkatkan digitalisasi, dengan digitalisasi kami yakini akan membantu mendukung program pemerintah mencapai 8 persen dan beyond," sambungnya.

Lebih lanjut, Ari mengungkapkan ada juga di energy transisi Icon hadir langsung dalam bentuk bisnis development yang sejalan dengan kolaborasi PLN Icon Plus bersama PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang menjadi partner di content streaming.

"Jadi kalau pengguna Iconnect sekarang ini bisa menikmati yang namanya Icon Play, itu adalah layanan content streaming dibangun oleh Icon. Salah satu kontennya juga dari beberapa content provider, di situ ada video, ada trans, ada MNC," kata Ari.