Pengguna MotionPay Bakal Menikmati Fitur Pembayaran QR Cross-Border di Singapura, Thailand, dan Malaysia

JAKARTA — Pengguna MotionPay bakal menikmati fitur pembayaran QR Cross-Border di Singapura, Thailand dan Malaysia. PT MNC Teknologi Nusantara (MotionPay) dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) dengan bangga mengumumkan bahwa nasabah MotionPay akan dapat menikmati kemudahan fitur pembayaran QR lintas negara (cross-border).

Informasi ini disampaikan setelah dilakukan penandatanganan piagam kerja sama antara MotionPay dan Jalin dalam ajang Singapore Fintech Festival (SFF) 2024, sebagai langkah strategis mendukung Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dalam akselerasi digitalisasi pembayaran nasional serta membuka peluang transaksi yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri.

Inisiatif QR cross-border ini merupakan bagian untuk mendukung visi BSPI 2030, yang mencakup lima fokus utama: modernisasi infrastruktur pembayaran, konsolidasi industri, inovasi dan akselerasi digital, perluasan kerja sama internasional, dan pengembangan rupiah digital. Melalui perluasan konektivitas pembayaran antarnegara, Indonesia dapat memperluas cakupan kerja sama QRIS secara global, sekaligus memperkuat interkoneksi sistem pembayaran ritel dan wholesale dengan tetap menjaga kepentingan nasional. Solusi pembayaran QR lintas negara ini memungkinkan pengguna Indonesia yang bepergian ke luar negeri menikmati kemudahan transaksi pembayaran selayaknya sedang berbelanja di negeri sendiri.

“Peluncuran fitur QR cross-border ini memberikan kemudahan transaksi yang signifikan bagi pengguna MotionPay saat bepergian ke Singapura, dengan dukungan penuh dari jaringan Link milik Jalin. Langkah ini merupakan wujud kontribusi kami dalam mendukung transformasi digital sesuai dengan visi pemerintah di BSPI 2030, memperkuat ekosistem pembayaran nasional yang terhubung dan kompetitif di pasar global,” papar Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) Yudi Hamka, Senin (11/11/2024).

Sebagai salah satu aplikasi uang elektronik yang berkembang pesat di Indonesia, MotionPay kini memiliki jutaan pengguna dari berbagai kalangan, mulai dari milenial hingga pebisnis profesional. Selain QR cross-border, aplikasi MotionPay juga menawarkan berbagai fitur, termasuk MotionCash untuk transaksi non-tunai, MotionTransfer untuk pengiriman uang antar rekening, pembayaran QRIS di seluruh Indonesia, pembayaran tagihan, dan pembelian produk digital.