JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir telah mengangkat anak muda untuk menduduki posisi dewan komisaris perusahaan pelat merah. Yakni Arya Anugrah Pratama Kuntadi didapuk sebagai komisaris PT PGN Solution, anak usaha PT PGN (Persero) Tbk.

Pengangkatan tersebut diumumkan melalui sosial media (Instagram) perusahaan. Arya resmi menjabat sebagai Komisaris per 6 Oktober 2021.

"Arya Anugrah Pratama Kuntadi, Komisaris per 6 Oktober 2021, selamat bertugas, jalankan amanah demi memajukan #energibaik," demikian bunyi keterangan perusahaan, dikutip Senin (8/11/2021).

Lalu siapa sosok Arya Anugrah Pratama Kuntadi? Mengutip laman Linkedin-nya, Arya pernah bekerja di sejumlah perusahaan. Sejak 2010-2011 dia pernah bekerja sebagai Accounting di Freeport McMoran.

Sebelum diangkat sebagai komisaris PGN Solution, dia juga menjabat sebagai Business Support Manager di PT Putra Batumandi Petroleum. Jabatan itu diembannya sejak 2014 hingga saat ini.

Putra Batumandi Petroleum sendiri merupakan technical assistant contract (TAC) yang pernah melakukan kegiatan pengeboran sumur Batumandi B1 (BTM-B1) di kawasan Sumatera Utara sejak 1974-1975. Saat itu ditemukan minyak sekitar 1.000 bph, namun tidak dilanjutkan. Baru pada Mei 2017 dialih kelolakan struktur tersebut kepada Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero) di sektor hulu minyak dan gas (migas).

Arya sendiri lahir pada 27 Januari 1986 di Jakarta. Dia menempuh pendidikan S1 bidang keuangan, University of Washington. Kemudian, Masters of Public Policy di National Graduate Institutes of Policy Studies Tokyo pada 2009.

Dia juga tercatat aktif sebagai Ketua BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bidang Perhubungan dan BUMN. Selain itu, Arya juga menjadi anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bidang pendidikan.