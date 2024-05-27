Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir: GovTech Tak Rumit, Mudah Digunakan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |14:41 WIB
Erick Thohir: GovTech Tak Rumit, Mudah Digunakan
Menteri BUMN Erick Thohir soal GovTech (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut GovTech Indonesia atau super app nasional INA Digital bersifat user friendly atau sesuatu yang mudah digunakan dan dipelajari masyarakat.

Artinya, aplikasi digital milik pemerintah ini tidak membingungkan alias rumit saat diakses masyarakat.

“Ini tentu GovTec, kita coba memastikan mengedepankan bahwa user friendly yang memudahkan masyarakat bisa melakukan daripada sistem GovTech ini daripada tanpa komplikasi yang rumit,” ujar Erick di Istana Negara, Senin (27/5/2024).

Adapun, pemerintah menunjuk Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) untuk mengelola Govtech. Kehadiran Govtech bagian dari perwujudan digitalisasi layanan pemerintah yang terpadu dan terintegrasi.

Gebrakan yang diformalkan melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2023 ini merupakan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama kementerian terkait untuk mempercepat transformasi digital, khususnya pelayanan publik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/320/2900177/target-holding-bumn-jasa-survei-di-2024-1OqJo0BLrL.jfif
Target Holding BUMN Jasa Survei di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/320/2898643/harga-belum-cocok-holding-bumn-pangan-tunda-lepas-saham-bisnis-kondom-vTvqWaF2UO.jfif
Harga Belum Cocok, Holding BUMN Pangan Tunda Lepas Saham Bisnis Kondom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/320/2835831/pembentukan-subholding-palm-co-bisa-perkuat-ketahanan-pangan-ri-YLfaF3DTkd.jpg
Pembentukan Subholding Palm Co Bisa Perkuat Ketahanan Pangan RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/29/278/2789167/inalum-alihkan-7-4-miliar-saham-ptba-ke-holding-tambang-mind-id-O8TteYIws4.jpeg
Inalum Alihkan 7,4 Miliar Saham PTBA ke Holding Tambang MIND ID
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/25/320/2771291/daftar-proyek-hilirisasi-yang-digarap-holding-bumn-tambang-pOJnWLWh8Z.jpg
Daftar Proyek Hilirisasi yang Digarap Holding BUMN Tambang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/25/320/2771055/defend-id-teken-banyak-kerjasama-dengan-perusahaan-abu-dhabi-berikut-daftar-proyeknya-f2FRLNPgVv.jpg
Defend ID Teken Banyak Kerjasama dengan Perusahaan Abu Dhabi, Berikut Daftar Proyeknya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement