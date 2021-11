JAKARTA - DKI Jakarta meraih penghargaan sebagai kota Kreatif untuk literasi dari Oragisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO).

Ketua Indonesia Creative Cities Network (ICCN) Fiki Satari mengapresiasi seluruh masyarakat serta para pelaku kreativitas di DKI Jakarta.

"Yeah!! Selamat Jakarta! Telah dikukuhkan sebagai kota kreatif dunia untuk literasi oleh @unesco, selamat untuk seluruh sahabat penggerak, pelaku kretivitas ibukota," ujar Fiki dalam akun resmi media sosialnya, Selasa (9/11/2021).

Selanjutnya Fiki juga berharap capaian ini akan menambah akselerasi atas gerakan literasi maupun program pengembangan kreativitas masyarakat.

"Semoga capaian hebat ini akan menambah akselerasi sd komitmen keberpihakan semua pihak atas gerakan literasi, program pengembangan kreativitas dan sinergi kolaborasi inklusif," lanjutnya.

Lebih khusus Fiki mengucapkan selamat kepada para pihak-pihak terkait seperti Yayasan 17000 Pulau Imaji, Jakartacreativecity, Laura Bangun Prinsloo, serta Melvi Imel.

"Dengan semangat kekeuh surekeuhnya menyiapkan seluruh persyaratan, Your Efforts are paid off!," pungkasnya.