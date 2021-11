JAKARTA - Harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) mengalami kenaikan pada bulan Oktober 2021. Berdasarkan perhitungan Formula ICP, rata-rata ICP Oktober mencapai USD81,80 per barel, naik sebesar USD9,60 per barel dari USD72,20 per barel pada bulan sebelumnya.

"Penetapan harga rata-rata ICP bulan Oktober ini tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 217.K/HK.02/MEM.M/2021 tanggal 8 November 2021," demikian dikutip dari laman resmi Ditjen Migas, Jumat (11/11/2021).

Mengutip Executive Summary (Exsum) Tim Harga Minyak Mentah Indonesia, ICP SLC juga naik sebesar USD9,27 per barel dari USD72,25 per barel menjadi USD81,52 per barel.

Baca Juga: Minyak Mentah Rebound, WTI Dibanderol USD81,5/Barel

Dikatakan Tim Harga Minyak Indonesia dalam exsum-nya, perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama di pasar internasional pada bulan Oktober 2021 dibandingkan bulan September 2021 mengalami peningkatan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain krisis pasokan gas dan peningkatan harga batu bara berujung pada timbulnya krisis listrik di Eropa dan Asia, saat memasuki periode musim dingin yang diperkirakan lebih dingin dari sebelumnya, sehingga meningkatkan permintaan minyak mentah sebagai bahan bakar pengganti.

Faktor lainnya, kesepakatan OPEC+ untuk tidak menambah peningkatan produksi dan hanya akan melanjutkan rencana kenaikan produksi 400.000 BOPD per bulan meskipun terdapat peningkatan permintaan minyak mentah.

Baca Juga: Brent Dijual USD84,7/Barel, Harga Minyak Sudah Naik hingga 60%

OPEC melalui laporan bulan Oktober 2021 menyampaikan bahwa peningkatan proyeksi permintaan minyak mentah global pada triwulan 4 tahun 2021 sebesar 0,12 juta BOPD menjadi 99,82 juta BOPD dibandingkan proyeksi pada bulan sebelumnya. Selain itu, penurunan proyeksi produksi minyak mentah negara Non OPEC pada triwulan 4 tahun 2021 sebesar 3,2 juta BOPD menjadi 65,24 juta BOPD dibandingkan proyeksi pada bulan sebelumnya.

"Penurunan stok minyak mentah AS di Cushing, Oklahoma, titik serah WTI (Nymex), sebesar 3,9 juta barel menjadi 27,33 juta barel, lebih rendah 47% dibandingkan rata-rata stok minyak mentah dalam 5 tahun terakhir," demikian dikutip dari exsum tersebut.

Berdasarkan laporan Energy Information Administration (EIA) terjadi penurunan stok gasoline dan distillate di Amerika Serikat dibandingkan akhir bulan sebelumnya di mana stok gasoline turun sebesar 6,1 juta barel menjadi 215,7 juta barel, sedangkan stok distillate turun sebesar 4,7 juta barel menjadi 125,0 juta barel.

Peningkatan harga minyak juga dipengaruhi oleh pemulihan kondisi ekonomi dan pertumbuhan industri yang sebelumnya terdampak Covid meningkatkan permintaan akan energi terutama minyak mentah. Untuk kawasan Asia Pasifik, peningkatan harga minyak mentah juga dipengaruhi oleh musim dingin yang datang lebih awal di China meningkatkan permintaan batu bara, gas dan minyak mentah lebih cepat dari perkiraan. Penyebab lainnya adalah bangkitnya impor minyak mentah di Asia, dengan impor minyak mentah di bulan Oktober 2021 untuk : a. India diperkirakan meningkat sebesar 310.000 barel menjadi 4,19 juta BOPD dibandingkan bulan September 2021 seiring membaiknya perekonomian pasca Covid. b. Jepang diperkirakan sebesar 3,01 juta barel, tertinggi di tahun ini, sebagai cadangan untuk pemenuhan kebutuhan musim dingin. c. Korea Selatan diperkirakan sebesar 2,99 juta BOPD, juga untuk memastikan kebutuhan di musim dingin serta membaiknya perekonomian pasca Covid. Selengkapnya perkembangan harga minyak dunia selama bulan Oktober sebagai berikut: -Dated Brent naik sebesar USD9,08 per barel dari USD74,58 per barel menjadi USD83,66 per barel. -WTI (Nymex) naik sebesar USD9 68 per barel dari USD71,54 per barel menjadi USD81,22 per barel. -Basket OPEC naik sebesar USD8,19 per barel dari USD73,88 per barel menjadi USD82,07 per barel. -Brent (ICE) naik sebesar USD8,87 per barel dari USD74,88 per barel menjadi USD83,75 per barel.