JAKARTA - 10 kakek-kakek terkaya di dunia menjadi inspirasi utamanya bagi generasi milenial. Meski usianya tak lagi muda, kakek dan nenek ini memiliki harta hingga triliunan Rupiah.

Para miliarder ini masih berbisnis meski usianya tak lagi muda. Bahkan, orang terkaya di antara mereka pun memiliki harta tembus Rp360 triliun.

Berikut daftar miliarder tertua di dunia yang salah satunya adalah perempuan, dirangkum Okezone, Jumat (19/11/2021):

10. Henry Hillman

Usia: 94 Tahun

Kekayaan Bersih: USD2,3 miliar (Rp32,6 triliun)

Hilman adalah salah seorang pebisnis terkaya di dunia berusia 94 tahun. Saat ini, ia masih aktif menjalankan usahanya di bidang energi, seperti gas, baja, dan tembaga. Miliarder ini juga dikenal sebagai dermawan yang rela menyumbangkan harta sebanyak USD20 juta atau setara Rp284 miliar untuk penelitian tentang kanker, serta USD10 juta (Rp142 miliar) untuk rumah sakit anak di Pittsburgh, Amerika Serikat (AS).

Hillman juga mewarisi perusahaan yang ditinggalkan mendiang ayahnya, yaitu Pittsburgh Coke & Chemical. Dia pernah menduduki peringkat terkaya se-AS ke-221 dan peringkat miliarder terkaya dunia ke-641 versi Forbes.

9. David Rockefeller, Sr

Usia: 97 Tahun

Kekayaan Bersih: USD2,7 miliar (Rp38,3 triliun)

Pria yang pernah menduduki peringkat miliarder terkaya AS versi Forbes ke-181 ini adalah seorang pengusaha yang dermawan. Rockefeller adalah cucu satu-satunya dari pendiri Standard Oil, John D. Rockfeller, yang masih bertahan. Saat ini, dia menduduki peringkat miliarder terkaya dunia ke 527.

Baca Juga: Kakek Terkaya di Indonesia! Dari Jualan Sabun, Kini Punya Harta Rp7,5 Triliun

8. Wang Yung-tsai

Usia: 92 Tahun

Kekayaan Bersih: USD3 miliar (Rp42,6 triliun)

Berasal dari Taiwan, Wang adalah pebisnis dibalik pendirian Formosa Plastics Group (FPG) pada 1958 silam. Perusahaan ini bergerak pada sektor bioteknologi, komponen produksi elektronik, serta berbagai bidang lainnya. Di Taiwan dirinyalah orang paling kaya ke-9. Sementara itu, Wang menjadi orang terkaya dunia ke-458 versi Forbes.

7. Kirk Kerkorian

Usia: 95 Tahun

Kekayaan Bersih: USD3,3 miliar (Rp46,8 triliun)

Tahukah Anda mengenai sebutan "Father of the Mega Resort"? Kerkorian adalah tokoh di balik sebutan tersebut. Dia adalah orang penting yang ikut membangun Las Vegas. Saat ini, ia masih tercatat sebagai salah satu orang terkaya dunia meski usianya hampir menginjak satu abad. Kerkorian sendiri menjadi orang terkaya nomor 135 di As dan nomor 412 sedunia.

Baca Juga: 3 Sumber Kekayaan Robert Budi Hartono, Orang Terkaya RI Punya 'Pabrik' Uang Rp310 Triliun

6. Aloysio de Andrade Faria

Usia: 92

Kekayaan Bersih: USD3,8 miliar (Rp52,9 triliun)

Di Brazil, miliarder inilah orang terkaya ke-15. Setelah ayahnya, Clemente de Faria yang mendirikan Banco da Lavora meninggal dunia, dia mengambil alih perusahaannya dan menjualnya seharga USD2,1 miliar atau setara Rp29,8 triliiun ke Bank Belanda, ABN Amro pada 1998.

Dia pun mendirikan Alfa Group dan kini memiliki berbagai perusahaan, seperti Alfa Bank, C&C Home and Construction, Transamerica, La Basqey, dan Agropalma. Menurut Forbes, dia adalah orang terkaya ke-353 di dunia.

5. Truett Cathy Usia: 91 Tahun Kekayaan bersih: USD4,2 miliar (Rp68,16 triliun) Miliarder ini punya perusahaan Chick-fill-A dengan 1.700 cabang di 38 negara bagian AS. Meski restorannya ditutup pada Minggu, Cathy masih punya banyak keuntungan. Bahkan, kekayaannya membuat Catchy melonjak 600 peringkat menjadi orang terkaya versi Forbes ke-308 pada 2013 dari tahun sebelumnya. Di AS, Cathy adalah orang terkaya ke-98 4. Karl Wlaschek Usia: 95 Tahun Kekayaan Bersih: USD4,8 miliar (Rp68,1 triliun) Wlaschek secara aktif kini berinvestasi pada bidang real estat dan mempunyai beberapa properti yang terbesar di Austria dalam sektor itu. Dia jugalah yang mendirikan supermarket BILLA yang kemudian dijualnya senilai 1,1 miliar euro pada 1996. Dengan kekayaan bersih sejumlah lebih dari Rp60 triliun itu, Wlaschek menjadi orang terkaya Austria ke-3 dan ke-262 terkaya sedunia versi Forbes. 3. Sulaiman Al Rajhi Usia: 93 Tahun Kekayaan bersih: USD6 miliar (Rp85,2 triliun) Nah, inilah kakek "sultan" kaya raya yang sebenarnya. Dia menduduki peringkat keempat sebagai orang terkaya dunia versi Forbes. Keluarga Al Rajhi memegang sebagian besar saham di Al Rajhi Bank yang merupakan salah satu perusahaan terbesar di Arab Saudi. Di mata dunia, bank itu adalah bank syariah terbesar. Selain itu, famili Al Rajhi juga selalu menyumbangkan sebagian besar harta mereka dan terkenal sebagai warga Arab terkaya yang tidak berasal dari kerajaan. 2. Anne Cox Chambers Usia: 93 Tahun Kekayaan bersih: USD12 miliar (Rp170,4 triliun) Satu-satunya wanita tua dalam daftar ini! Dirinya adalah putri James M.Cox, pendiri Cox Enterprises pada 1898 silam di Dayton, Ohio. Saat ini, Anne Cox Chambers sendirilah yang mengendalikan perusahaan itu. Cox Enterprises memiliki Cox Media Group, perusahaan yang bergerak pada bidang stasiun TV dan radio. Dengan hal ini, tentu ia menjadi wanita kaya AS yang menduduki peringkat 30. Di dunia, dia juga menjadi orang terkaya ke-80. 1. Karl Albrecht Usia: 93 Tahun Kekayaan Bersih: USD26 miliar (369,2 triliun) Dialah kakek paling kaya dari semua kakek-kakek kaya. Menurut Forbes, di Jerman, dia jadi bintang top orang terkaya peringkat satu. Sementara itu, Albrecht juga menduduki peringkat ke-18 sebagai orang terkaya dunia. Albrecht adalah pengusaha asal Jerman yang mendirikan Aldi, singkatan dari Albrecht Discount. Perusahaan ini didirikannya bersama Theo, mendiang saudaranya. Tak seperti kakek kaya lainnya, Albrecht tak suka perhatian publik. Dirinya mengoperasikan lebih dari delapan ribu toko di tiga benua, yaitu Amerika, Eropa, dan Australia.