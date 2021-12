JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street berakhir menguat pada perdagangan Kamis waktu setempat. Wall Street memulihkan kekuatan yang hilang selama sesi baru-baru ini karena para pelaku pasar melakukan tawar-menawar sambil mencerna implikasi dari pergeseran pandemi.

S&P 500 naik 63,46 poin atau 1,41% menjadi 4.576,50 poin, sedangkan Nasdaq Composite naik 128,78 poin, atau 0,84%, menjadi 15.382,83. Dow Jones Industrial Average naik 622,37 poin, atau 1,83%, menjadi 34.644,41. Semua 11 sektor utama S&P 500 ditutup di wilayah positif.

Ketiga indeks bursa AS naik, di mana investor menyukai nilai daripada pertumbuhan. Serta small caps dan transportasi yang sensitif secara ekonomi mengungguli pasar yang lebih luas.

Dari ketiganya, Dow naik paling banyak dengan Boeing Co memberikan dorongan terbesar untuk rata-rata industri blue-chip.

Baca Juga: Wall Street Bervariasi, Indeks S&P 500 dan Nasdaq Kompak Menguat

Kepala Strategi Pasar LPL Financial Ryan Detrick mengatakan, melihat 29 hari berturut-turut di S&P 500 tanpa perubahan 1%, naik atau turun, tetapi bak bom - Omicron mencapai dan lima hari kami mengalami ledakan volatilitas ini.

"Setelah penurunan dua hari terburuk dalam lebih dari setahun, kami akhirnya melihat sedikit peningkatan," ujar Detrick, dilansir dari Reuters, Jumat (3/12/2021).

"Pembeli mulai menggigit setelah pelemahan baru-baru ini dan mendorong saham lebih tinggi, tetapi ketidakpastian Omicron masih ada di luar sana," sambungnnya.

Ketika pemerintah dunia berjuang untuk menentukan bagaimana menanggapi varian Omicron yang muncul, Amerika Serikat akan mewajibkan perusahaan asuransi kesehatan swasta untuk menyediakan tes Covid-19 di rumah, sebuah kebijakan yang diharapkan mulai berlaku pada 15 Januari 2022.

Baca Juga: Wall Street Anjlok Dibayangi Varian Baru Virus Covid-19

Varian Omicron telah menakuti pasar selama sekitar satu minggu, memukul saham terkait perjalanan sangat keras karena tambal sulam pembatasan baru diberlakukan di seluruh dunia, tetapi perusahaan-perusahaan itu bangkit kembali di sesi Kamis.

Indeks S&P 1500 Airlines, Hotel dan Restoran mengakhiri sesi dengan naik tajam.

Klaim pengangguran dan data PHK yang direncanakan memberikan bukti lebih lanjut bahwa pengusaha semakin enggan untuk membagikan slip merah muda di tengah pasar tenaga kerja yang ketat, akibat dari permintaan yang meningkat bertabrakan dengan kelangkaan pekerja dan partisipasi pasar tenaga kerja yang rendah.

Kelangkaan tenaga kerja, dikombinasikan dengan kendala rantai pasokan yang gigih, telah membantu menghapus kata "sementara" dari kosakata inflasi Federal Reserve karena upah dan harga terus meningkat, dan dapat diterjemahkan dengan baik ke dalam kenaikan suku bunga yang datang lebih cepat dan lebih cepat dari yang diharapkan banyak orang.

Pelaku pasar sekarang melatih pandangan mereka pada laporan ketenagakerjaan di bulan November yang ditunggu-tunggu oleh Departemen Tenaga Kerja.

"Kami optimis kami akan memiliki angka kuat lainnya, menunjukkan ekonomi terus berada pada pijakan yang sangat kuat," tambah Detrick.

Saham Boeing melonjak setelah otoritas penerbangan China memberikan segel persetujuan pesawat 737 MAX pembuat pesawat itu.

Pengecer grosir Kroger Co menaikkan penjualan setahun penuh dan perkiraan laba, mengirim saham naik tajam.

Perusahaan kredit konsumen Visa Inc, Mastercard Inc dan American Express Co semuanya membukukan kenaikan yang kuat.