JAKARTA - Marina Budiman menjadi wanita terkaya di Indonesia. Dirinya tercatat memiliki kekayaan hinggaUSD1,5 miliar atau setara Rp21,5 triliun (kurs Rp14.355 per USD).

Dalam daftar 50 orang terkaya Indonesia versi Forbes, Sabtu (18/12/2021), Marina menjadi pendatang baru di posisi 30. Marina kaya berkat kepemilikan sahamnya di PT DCI Indonesia.

Kini dia menjabat sebagai presiden komisioner sekaligus co-founder perusahaan tersebut bersama Otto Toto Sugiri dan Han Arming Hanafia.

Karier Marina sendiri bersinggungan dengan Otto Toto Sugiri. Keduanya sama-sama pernah bekerja di Bank Bali pada 1985. Saat Otto mendirikan Sigma, dia bergabung dan menjadi project manager lalu CFO pada 2000.

Kerja sama keduanya berlanjut ke Indonet, provider internet pertama di Indonesia. Perusahaan itu dibangun keduanya pada 1994. Belasan tahun berlalu, keduanya bekerja sama lagi untuk mendirikan DCII hingga menjadi sebesar hari ini.

Sejak terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), nilai saham DCII dilaporkan meningkat hingga 11.000% dengan harga Rp44.000 per lembar sahamnya. Mulanya, harga saham perusahaan ini hanya Rp420 per lembarnya. Dengan angka ini, DCII menjadi salah satu perusahaan Indonesia paling bernilai dan mengantarkan satu per satu co-founder-nya ke daftar orang terkaya Indonesia.