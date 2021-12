CHICAGO - Harga emas terus turun pada akhir perdagangan Selasa. Selera terhadap aset-aset berisiko pun kembali pulih, dengan para investor tampak melewati risiko ekonomi yang ditimbulkan oleh varian Omicron.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange turun USD5,9 atau 0,33% menjadi USD1.788,70 per ounce. Emas di pasar spot juga melemah 0,2% menjadi USD1.786,50 per ounce pada pukul 18.36 GMT.

"Anda mendapat risiko pada perdagangan karena ekuitas AS bangkit kembali setelah kerugian kemarin, dan dolar juga pulih bersama dengan imbal hasil obligasi pemerintah AS, semuanya sedikit menekan emas," kata Kepala Strategi Pasar Blue Line Futures, Phillip Streible, dikutip dari Antara, Rabu (22/12/2021).

Namun, logam mulia dapat memperoleh tawaran beli baru pada 2022 jika ekspektasi inflasi tetap tinggi sementara imbal hasil nominal tetap tertekan.

