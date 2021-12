JAKARTA - Harga LPG non subsidi dipastikan naik Rp1.600 hingga Rp2.600 per kilogram. Kenaikan harga gas LPG non subsidi bakal kerek harga LPG 3 kg?

"Kalau yang subsidi atau LPG 3 kg, tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah," kata Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Sub Holding Pertamina Commercial & Trading Irto Ginting kepada MNC Portal Indonesia.

Harga LPG non subsidi sendiri terakhir mengalami kenaikan pada 2017. Tahun ini, harga kembali harus naik akibat harga Contract Price Aramco (CPA) yang naik sepanjang tahun hingga sampai pada angka 847 USD/metrik ton.

"Penyesuaian harga LPG non subsidi terakhir dilakukan tahun 2017. Harga CPA November 2021 tercatat 74% lebih tinggi dibandingkan penyesuaian harga 4 tahun yang lalu," katanya.

(dni)