JAKARTA - MNC Sekuritas aktif mengajak sejumlah pihak untuk menggelar promosi dalam rangka meningkatkan kesadaran berinvestasi reksa dana bagi generasi milenial.

Ada beberapa keuntungan yang bisa Anda dapatkan dengan berinvestasi reksa dana. Keuntungan-keuntungan tersebut yaitu modal investasi dimulai dari Rp100.000, fleksibel karena dapat digunakan untuk berinvestasi dengan berbagai jangka waktu dari mulai di bawah satu tahun hingga jangka panjang, serta dikelola oleh manajer investasi yang profesional.

Tertarik ingin mencoba berinvestasi reksa dana? Dapatkan cashback senilai Rp100.000 dengan minimum pembelian Rp5 juta, khusus untuk pembelian reksa dana Capital Money Market Fund melalui aplikasi MotionTrade.

Program ini masih berlangsung hingga 31 Desember 2021. Masih ada waktu untuk menutup tahun 2021 dengan keputusan investasi untuk masa depan yang lebih baik. Cashback berlaku untuk 50 orang pertama.

Masih penasaran dan ingin segera mencoba berinvestasi reksa dana? Anda dapat langsung berinvestasi reksa dana melalui aplikasi MotionTrade dan memanfaatkan promo cashback yang diselenggarakan atas kerja sama MNC Sekuritas dan Capital Asset Management.

Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat mengakses melalui link: bit.ly/promoCAPITALMT!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!