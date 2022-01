JAKARTA โ€“ Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak menonton acara televisi. Hal ini dia ungkapkan saat berada di Podcast bersama Deddy Corbuzier.

Sri Mulyani ungkap hal tersebut setelah ditanya apakah dirinya masih menonton televisi oleh Deddy.

โ€œItu susah itu, itu susah banget,โ€ jawab Sri Mulyani dilansir dari Instagram resmi Deddy Corbuzier, Jumat (7/1/2022).

Menkeu beralasan, bahwa dirinya bingung dan tidak tahu apa yang ingin ditonton di televisi saat ini.

โ€œApa yang mau ditonton di TV, aku malah bingung,โ€ ujarnya.

Bahkan acara berita pun jarang dia tonton. Sri Mulyani menambahkan, bahwa hal itu terlebih berita Indonesia sudah dia saksikan langsung, jadi tidak perlu mengetahuinya lagi.

โ€œKalau berita, apalagi berita Indonesia almost of the time saya berada di situ dan dengerin sendiri,โ€ kata Menkeu.

Kendati demikian, dia mengungkapkan bahwa masih menyaksikan film seperti Mission Impossible, Bourne Identity, Matrix, dan juga drama Korea seperti Crash Landing on You.