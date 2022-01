JAKARTA – Cerita Ghozali jadi miliarder berkat bisnis NFT. Berbekal 993 foto selfie selama lima tahun terakhir yang diunggahnya di platform OpenSea, dia diperkirakan meraup uang hingga miliaran rupiah.

“Saya mengambil foto diri saya sendiri setiap hari selama lima tahun (2017-2021). Ini benar-benar potret saya berdiri di depan komputer hari demi hari,” tulisnya di bio akun Ghozali Everyday di OpenSea, dikutip Kamis (13/1/2022).

Menurut pengamatan Okezone, foto termahal Ghozali merupakan foto yang berjudul Ghozali_Ghozalu #528. Tak tanggung-tanggung, harga foto itu adalah 66.346 ETH atau USD224.186.451,30. Jika dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs Rp14.300 per USD, foto itu bernilai Rp3.205.866.253.590. Penawaran tersebut akan berakhir pada 13 Februari 2022 pukul 05.42 pagi WIB.

Harga tersebut jauh jika dibandingkan patokan harga awal yang ditetapkan Ghozali, yaitu 0.001 ETH atau sekitar Rp48.000. Kini, foto termurahnya saja dibanderol dengan harga 0,2333 ETH atau USD788,33 (Rp11.273.119).

Menanggapi hal ini, Ghozali melalui akun Twitter pribadinya (@Ghozali_Ghozalu) mengungkapkan keterkejutannya. Dia masih tidak mengerti mengapa ada begitu banyak orang yang ingin membeli fotonya.

“Hari ini terjual lebih dari 230+ foto dan sampai sekarang saya masih tidak mengerti mengapa kalian ingin membeli foto NFT saya. Namun, saya berterima kasih kepada kalian karena lima tahun usaha saya terbayar,” ujarnya pada 11 Januari 2022.

Di akun Twitter yang baru dibuatnya itu, dia juga menanggapi sejumlah akun yang telah membeli fotonya. Tak lupa, dia menambahkan cerita di balik foto-foto tersebut.

“Singkat cerita, pada malam saat saya tak bisa tidur karena overthinking dan menyadari bahwa saya besok harus berangkat kuliah. Minggu, 15 Desember 2019, 12:54:44 malam,” tulisnya menanggapi akun @jambonepix.

Namun, Ghozali mengungkapkan bahwa bisnis NFT bukanlah tujuan sebenarnya dari potret lima tahun itu. Awalnya, dia semata-mata ingin mengabadikan dirinya selama berkuliah. Menurutnya, hal ini akan menjadi kenangan berharga di kemudian hari.

“Tujuan saya mengambil foto diri saya sendiri selama lima tahun adalah hanya untuk video ini. Dan di masa depan, untuk tahun ini saya berharap saya akan lulus kuliah dan dapat mengambil foto kelulusan saya. Itu akan menjadi sebuah perjalanan yang keren,” ungkap dia.

Video itu telah dia unggah di channel YouTube Ghozali Ghozalu dengan judul “I Took photo of myself everyday for 5 years”. Video itu telah disaksikan ribuan kali dan channel-nya pun telah mendapatkan ratusan subscribers.

Mengenai foto-fotonya yang telah terjual, Ghozali mengizinkan para pembeli untuk membuat kreasi sebebas mungkin. Namun, dia berpesan agar foto-foto itu tidak disalahgunakan agar dia tak mengecewakan orang tuanya.

“Ini sudah tiga hari dan tersisa 331 NFT terjual sekarang karena beberapa tahun ke depan saya tidak akan mendaftar. Kalian dapat melakukan apa saja, misal membalikkannya atau apapun. Namun, jangan menyalahgunakan foto saya atau orang tua saya akan sangat kecewa kepada saya. Saya memercayai kalian, jadi tolong jaga foto saya baik-baik,” tegasnya.