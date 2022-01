JAKARTA - Arisan telah lama dianggap oleh banyak masyarakat sebagai salah satu instrumen alternatif untuk menabung sembari menjalin pertemanan yang lebih luas dan solid. Namun benarkah dengan mengikuti arisan berarti kita bisa menabung?

Dr. Dwi Wulandari atau akrab dipanggil dengan Mbak Wulan yang merupakan seorang financial planner memberikan pandangan lain mengenai arisan yang harus kalian ketahui.

Dr. Dwi beranggapan bahwa perhitungan yang selama ini dilakukan bagi sebagian banyak orang tentang arisan, harus diperhatikan lagi baik-baik. Karena banyak orang menganggap semakin lama mendapatkan arisan di kemudian hari, semakin terasa seperti menabung. Padahal nilai dan waktu yang didapatkan juga perlu diperhitungkan kembali. Apakah nilai uang yang didapatkan masih sama atau tidak dan pada saat uang arisan didapatkan.

Jika anda memperoleh di urutan pertama atau kedua, maka segera investasikan dana arisan, bisa dalam bentuk reksadana atau emas. Jangan sampai tergiur untuk membelanjakan dana arisan yang anda dapatkan, karena jika itu yang terjadi, maka dana arisan yang anda dapatkan akan menguap begitu saja.

Jika mendapatkan giliran yang terakhir, maka kecenderungan merugi akan lebih besar akibat inflasi. Makin banyak peserta arisan, maka akan semakin lama waktu untuk mendapatkan arisan yang tentu saja diikuti oleh besarnya tingkat inflasi yang anda dapatkan dari dana arisan.

Sehingga menurut Dr. Dwi kurang tepat jika arisan dikatakan sebagai alat untuk menabung. Dr Dwi berpendapat “Bukan nabung, bukan investasi. Tapi gaya hidup, kalo ada sisa alhamdulillah, kalau nggak ada sisa ya yaudah”, ungkapnya.

Dr. Dwi Wulandari adalah salah satu associate professor terbaik di Indonesia, Ia juga dikenal sebagai Certified Financial Planner atau CFP. Dr. Dwi adalah lulusan S3 Ekonomi Keuangan, Universitas Brawijaya & Sandwich Program di The University of Queensland, Australia.

Dr. Dwi Wulandari atau akrab dipanggil dengan Mbak Wulan sebelumnya telah diwawancarai oleh BuddyKu sebagai Superbuddies.

Superbuddies adalah jajaran influencer atau KOL yang memberikan insight untuk BuddyKu, platform terbaru dari MNC Group terkait topik pembicaraan tertentu sesuai dengan keahliannya masing-masing.

