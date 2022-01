JAKARTA - Gaji pembersih jendela gedung rupanya bernilai fantastis. Hal ini berlaku di gedung tertinggi di dunia yaitu Burj Khalifa setinggi 828 meter yang terletak di Dubai, Uni Emirat Arab.

Berdasarkan informasi yang Okezone peroleh pada Jumat (21/1/2022), gaji per orangnya bisa mencapai USD50.000 atau sekitar Rp717,5 juta (kurs Rp14.350 per USD) setiap tahunnya. Jika dihitung per jam, pekerja bisa mendapatkan USD10-25. Terdapat 36 orang dalam tim pembersih jendela gedung ini.

Baca Juga: Besaran Gaji Pemadam Kebakaran, Ada Tunjangan Kesehatan hingga Pendidikan Anak

Gaji tersebut dinilai sepadan dengan beban kerja yang mereka terima. Di luar gedung, kecepatan angin diperkirakan mencapai 20 knot (kira-kira 23mph) atau terkadang 12 knot (sekitar 14mph). Hal ini mau tak mau membuat para pembersih jendela gedung ibarat tengah mempertaruhkan nyawanya.

Waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan seluruh jendela gedung ini biasanya sekitar tiga bulan. Oleh karena itu, para pembersih jendela tersebut harus bekerja sepanjang tahun.

Baca Juga: Gaji PNS Naik Jadi Rp9 Juta, Wacana Lama Tertunda akibat Covid-19

Tak hanya dengan tenaga manusia, Burj Khalifa juga menandatangani kontrak dengan Cox Gomyl yang memiliki sistem pencuci jendela yang canggih. Biaya yang dikeluarkan pun tak kalah fantastis, yaitu USD5,7 juta atau Rp81,7 miliar.

Jika Anda berminat untuk mencoba pekerjaan yang memacu adrenalin ini, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Anda memang tidak perlu menjadi lulusan sekolah tinggi. Namun, Anda tidak boleh takut dengan ketinggian dan berorientasi pada detail. Sebagai bonus, Anda juga dapat melihat pemandangan kota dari ketinggian secara langsung. Jadi, apakah Anda tertarik untuk memasukkan pembersih jendela gedung sebagai salah satu pekerjaan yang ingin Anda coba?