Benarkah Harga 1 Kereta Cepat Whoosh Sama dengan 5 Burj Khalifa? Ini Faktanya

Benarkah harga 1 Kereta Cepat Whoosh setara dengan 5 Burj Khalifa? ini faktanya. (Foto :Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA – Benarkah harga 1 Kereta Cepat Whoosh setara dengan 5 Burj Khalifa? ini faktanya.

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung sepanjang 142 kilometer menelan biaya lebih dari Rp100 triliun. Dengan biaya sebesar itu, Indonesia bisa saja membangun gedung tertinggi di dunia seperti Burj Khalifa hingga lima kali.

Jika dilihat dari nilai investasinya, total biaya proyek Kereta Cepat Whoosh yang membengkak kini mencapai sekitar USD 7,27 miliar atau Rp120 triliun. Sementara pembangunan Burj Khalifa menelan biaya sekitar USD 1,5 miliar, setara dengan Rp21,3 triliun.

Dengan demikian, harga satu Kereta Cepat Whoosh setara dengan pembangunan lima Burj Khalifa.

Berikut Okezone telah rangkum fakta-fakta menarik terkait Kereta Cepat Whoosh dan Burj Khalifa

1. Gedung Tertinggi Dunia

Bangunan tertinggi di dunia ini pernah menjadi salah satu objek yang ditampilkan dalam film Mission Impossible: Ghost Protocol.

Menjadi kategori bangunan setinggi di dunia dan semewah ini, untuk membangun Burj Khalifa tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Landmark kebanggaan masyarakat Dubai ini dinamakan Burj Khalifa untuk menghormati Sheikh Khalifa ibn Zayed Al Nahyan.

Sejak peresmian pertamanya pada Januari 2010 lalu, Burj Khalifa menjadi bangunan tertinggi di dunia dengan mengalahkan Taipi 101 di Taiwan. Selain itu, Burj Khalifa juga memecahkan rekor dunia lainnya.

Kabarnya bangunan ini menelan biaya pembangunan sebesar USD 1,5 miliar atau setara dengan Rp21,3 triliun.

Dengan biaya sebesar itu, Burj Khalifa dibuat dengan ketinggian 828 meter dengan jumlah 162 lantai di dalamnya. Bangunan megah yang dibuat oleh Adrian Smith dan William F Baker ini menjadi rumah bagi berbagai usaha komersial, residensial, dan perhotelan.