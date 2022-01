JAKARTA – 5 SD termahal di Indonesia biaya sekolahnya bikin geleng-geleng. Pasalnya biayanya ada yang mencapai ratusan juta per tahun.

Beberapa orang tua mungkin mempertimbangkan untuk memberi pendidikan terbaik bagi anaknya. Tak terkecuali bila harus membayar biaya yang mahal.

Disamping biaya yang mahal, sekolah dasar tersebut juga memiliki memiliki sarana prasarana yang mumpuni dan biasanya menggunakan metode pembelajaran internasional.

Berikut sekolah dasar SD termahal yang ada di Indonesia yang dirangkun Okezone, Rabu (27/1/2022).

1. Binus International School Simprug

Binus International School Simprug adalah salah satu sekolah yang sudah menerapkan kurikulum International Baccalaureate (IB).

Berlokasi di Kebayoran Lama, Jakarta sekolah ini memiliki berbagai fasilitas penunjang pendidikan yang lengkap.

Adapun biaya uang pangkal sebesar Rp144 juta dan Rp540 juta untuk uang sekolah hingga kelulusan.

2. Global Jaya School

Sekolah berbasis internasional yang terletak di Bintaro Jaya Sektor IX, Tangerang juga merupakan SD termahal di Indonesia.

Global Jaya School memiliki biaya pengembangan (SP) sebesar Rp23 juta – Rp98,8 juta per tahun. Ada juga biaya pendidikan (SPP) dengan pilihan Rp39,1 juta per tiga bulan atau Rp106,7 juta per tahun.

Selain itu, ada biaya tambahan untuk seragam dan kegiatan lainnya setelah pulang sekolah.

3. New Zealand School Jakarta

Sekolah internasional yang berada di Kemang, Jakarta Selatan ini mengadopsi kurikulum dari Selandia Baru atau New Zealand Curriculum.

Untuk biaya pendaftaran sekolah ini sebesar Rp4 juta untuk tahun awal dan Rp5 juta untuk tingkat SD.

Biaya SPP yang dikenakan memiliki tiga opsi pembayaran, yaitu Rp195,6 juta/tahun sekali bayar, Rp203,3/tahun dua kali bayar, atau Rp210,9 juta/tahun dibayarkan per term (3 bulan).

Sekolah juga ada biaya tambahan berupa, bis sekolah, kantin, ekstrakulikuler dan lainnya.

4. British School Jakarta Selanjutnya ada British School Jakarta, sekolah yang berdiri sejak 1973 di bawah perlindungan kedutaan besar Britania Raya berlokasi di Bintaro. Sekolah tersebut mengadopsi kurikulum nasional dan International Primary Curriculum untuk mata pelajaran selain matematika dan bahasa Inggris. Sekolah ini memiliki biaya pendaftaran sebesar Rp4 juta dan apabila diterima wajib membayar Uang Jaminan sebesar Rp30 juta. British School Jakarta ini memiliki biaya sebesar Rp353,4 juta per tahun untuk pendidikan usia 7-11 tahun. Dan Rp387,4 juta per tahun untuk usia 12 -13 tahun. 5. Jakarta Intercultural School Salah satu sekolah termahal di Indonesia lainnya adalah Jakarta Intercultural School yang sudah berdiri sejak 1951 di Cilandak, Jakarta Selatan. Jakarta Intercultural School memiliki fasilitas penujang yang mumpuni seperti, auditorium, studio seni, ruang music, laboratorium sains, lapangan tenis, dan kolam renang. Sekolah itu memiliki total biaya pendidikan sekitar Rp496,5 juta per tahun. Selain itu, ada biaya tambahan lainnya untuk transportasi sekolah sebesar Rp72,8 juta.