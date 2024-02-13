Berapa Biaya Pemilu 2024 di Indonesia? Ternyata Segini Besarannya

JAKARTA- Mengulik berapa biaya pemilu 2024 di Indonesia? Ternyata segini besarannya yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah. Dalam hal ini Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari memastikan, anggaran itu cukup untuk satu maupun dua putaran.

Adapun anggaran tersebut telah disetujui Pemerintah, DPR hingga KPU. “Itu sudah disetujui bersama antara Pemerintah, DPR dan KPU. Demikian juga badan anggaran juga sudah menyetujui,” ujarnya.

Lantas berapa biaya pemilu 2024 di Indonesia? Tentunya Pemerintah telah menetapkan anggaran untuk Pemilu 2024 mendatang sebesar Rp76,6 triliun.

Anggaran bahkan sudah diberikan sejak jauh-jauh hari, sekitar 20 bulan sebelum Pemilu terselenggara.

Pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan Rp3,1 triliun. Tahun 2023, alokasi anggaran Pemilu bertambah menjadi Rp30,0 triliun. Pada tahun depan saat berlangsungnya Pemilu, alokasinya naik lagi menjadi Rp38,2 triliun.