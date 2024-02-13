Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Berapa Biaya Pemilu 2024 di Indonesia? Ternyata Segini Besarannya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |11:03 WIB
Berapa Biaya Pemilu 2024 di Indonesia? Ternyata Segini Besarannya
Ilustrasi berapa biaya pemilu 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Mengulik berapa biaya pemilu 2024 di Indonesia? Ternyata segini besarannya yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah. Dalam hal ini Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari memastikan, anggaran itu cukup untuk satu maupun dua putaran.

Adapun anggaran tersebut telah disetujui Pemerintah, DPR hingga KPU. “Itu sudah disetujui bersama antara Pemerintah, DPR dan KPU. Demikian juga badan anggaran juga sudah menyetujui,” ujarnya.

Lantas berapa biaya pemilu 2024 di Indonesia? Tentunya Pemerintah telah menetapkan anggaran untuk Pemilu 2024 mendatang sebesar Rp76,6 triliun.

Anggaran bahkan sudah diberikan sejak jauh-jauh hari, sekitar 20 bulan sebelum Pemilu terselenggara.

Pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan Rp3,1 triliun. Tahun 2023, alokasi anggaran Pemilu bertambah menjadi Rp30,0 triliun. Pada tahun depan saat berlangsungnya Pemilu, alokasinya naik lagi menjadi Rp38,2 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/622/3138710/biaya_pendidikan-nLkE_large.jpg
Tips Persiapkan Dana Pendidikan Anak yang Makin Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/320/2878223/ini-6-daftar-sekolah-sd-termahal-yang-ada-di-indonesia-ixxzPsxtM2.JPG
Ini 6 Daftar Sekolah SD Termahal yang Ada di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/10/470/2843938/3-daerah-dengan-biaya-hidup-termurah-di-riau-bsxoygWm4n.png
3 Daerah dengan Biaya Hidup Termurah di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/06/622/2842207/alasan-kenapa-biaya-parkir-mobil-di-jepang-mahal-FxZh2V6rT3.jpg
Alasan Kenapa Biaya Parkir Mobil di Jepang Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/06/622/2842204/menguak-berapa-biaya-potong-rambut-di-jepang-vevmoX4Nl3.jpg
Menguak Berapa Biaya Potong Rambut di Jepang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/622/2841479/ternyata-segini-biaya-termurah-yang-harus-dikeluarkan-untuk-tinggal-di-tokyo-V345aPTG0v.png
Ternyata Segini Biaya Termurah yang Harus Dikeluarkan untuk Tinggal di Tokyo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement