JAKARTA – Sultan Gustaf Al Ghozali atau dikenal Ghozali Everyday menjadi terkenal karena foto selfie terjual mahal. Dirinya menghasilkan banyak cuan dengan berbisnis di Non-Fungible Token (NFT).

Dalam media sosial dia dikenal sebagai Ghozali Everyday ini mendapat banyak peminat, bahkan terjual mencapai puluhan juta Rupiah di NFT, OpenSea.

Berikut fakta-fakta Ghozali bayar pajak dengan foto selfie yang dirangkum di Jakarta, Minggu (30/1/2022).

1. Dicolek Ditjen Pajak

Hal ini lantas menarik perhatian Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan. Melihat kesuksesan Ghozali, DJP langsung memberi selamat dan mengingatkan Ghozali untuk bayar pajak. Hal ini disampaikan melalui akun Twitter @DitjenPajakRI.

“Congratulations, Ghozali! Here is a link where you can register your TIN: http://pajak.go.id/id. Check out this link for more information about TIN: https://pajak.go.id/index.php/id/syarat-pendaftaran-nomor-pokok-wajib-pajak-0,” tulis Twitter @DitjenPajakRI dikutip MNC Portal.

2. Bayar Pajak dengan Foto Selfie

Ghozali segera memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Hal ini setelah dirinya viral berkat foto selfie yang laku terjual dalam bentuk NFT (non-fungible token) di platform OpenSea.

Ghozali pun memposting foto bersama pegai pajak di akun Twitter pribadinya @Ghozali_Ghozalu.

"(Saya) akan membayar pajak menggunakan foto ini," tulisnya, dikutip.

Dalam unggahan fotonya tersebut, nampak Ghozali sedang foto bersama dengan sejumlah orang yang kemungkinan mereka adalah pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Semarang Timur.

3. Pamer Punya NPWP Sultan Gustaf Al Ghozali yang akrab dikenal sebagai Ghozali Everyday pamer kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini menandakan dirinya resmi sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak sesuai aturan berlaku. Tak cuma mendapatkan kartu NPWP, Ghozali juga menerima edukasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Timur pada Senin 24 Januari 2022. Dipandu oleh Account Representative Deni Rusmawati Agustin, Ghozali memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan setelah ia memiliki NPWP. 4. Disinggung Netizen Aksi Ghozali pamer kartu NPWP menarik perhatian para netizen. Netizen pun meminta agar Ghozali tidak menjual NFT KTP. "Jangan foto yang ada kartu KTP ya mas," ujar akun @M**a**rse. "Ya ndak ku jual beneran lah, masa harus dijelasin," jawab Ghozali.