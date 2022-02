JAKARTA - Harga emas berjangka berakhir lebih rendah untuk pertama kalinya dalam empat sesi pada Kamis (Jumat pagi WIB), tetapi masih bertahan di atas level kunci 1.800 dolar AS, karena investor menunggu data pekerjaan bulanan AS pada akhir pekan untuk membantu memandu langkah selanjutnya untuk harga logam.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, tergelincir 6,20 dolar AS atau 0,3%, menjadi menetap di 1.804,10 dolar AS per ounce. Harga mundur setelah naik 0,5% pada Rabu (2/2/2022) ke tingkat penyelesaian tertinggi untuk kontrak teraktif sejak 26 Januari, data FactSet menunjukkan.

Pada Rabu (2/2/2022), emas berjangka terdongkrak 8,80 dolar AS atau 0,5% menjadi 1.810,30 dolar AS, setelah menguat 5,10 dolar AS atau 0,3% menjadi 1.801,50 dolar AS pada Selasa (1/2/2022), dan meningkat 9,80 dolar AS atau 0,6% menjadi 1.796,40 dolar AS pada Senin (31/1/2022).

Harga emas bertahan di atas 1.800 dolar AS, karena dolar yang lebih lemah dan sentimen penghindaran risiko (risk-off) di pasar ekuitas membantu melawan tekanan dari lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah AS.

Indeks dolar turun 0,7% ke level terendah lebih dari dua minggu terhadap para pesaingnya, membuat emas lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya. Indeks saham AS juga melemah setelah prospek Facebook memicu kemerosotan di sektor teknologi.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun melonjak menjadi 1,838%, tertinggi dalam hampir seminggu setelah kenaikan suku bunga hawkish oleh bank sentral Inggris (BoE) mendorong ekspektasi investor terhadap langkah serupa oleh bank sentral AS.

Pejabat Fed telah mengisyaratkan mereka akan mulai menaikkan suku bunga bulan depan untuk melawan inflasi yang tinggi.

"Emas sekali lagi terpukul oleh fakta bahwa bank sentral secara bertahap datang ke gagasan bahwa pengetatan akan dijamin untuk mengendalikan inflasi," kata Craig Erlam, analis pasar senior di OANDA. "Jelas bank sentral adalah yang terbaru untuk menerimanya meremehkan masalah inflasi dan pasar sekarang memperkirakan dalam beberapa kenaikan," lanjutnya. Emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS, karena hal ini meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil. Investor sekarang mengamati laporan penggajian non-pertanian (NFP) AS yang diawasi ketat pada Jumat waktu setempat untuk Januari. Angka penggajian non-pertanian AS pada Jumat "sangat mungkin buruk, tetapi para pedagang harus memperhatikan dengan cermat bagaimana pasar ekuitas akan bereaksi terhadapnya," kata Naeem Aslam, kepala analis pasar di AvaTrade. "Ini cukup banyak mengingat sekarang bahwa angka NFP AS tidak akan menjadi besar, maka kita mungkin masih melihat reli risk-on, yang dapat mendorong harga emas lebih rendah,” katanya. Emas bisa melihat peningkatan dari laporan pekerjaan AS yang lemah, memaksa pasar untuk memikirkan kembali seberapa agresif Fed perlu menjinakkan inflasi, kata analis Extinity, Han Tan. Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 1,5% menjadi menetap di 22,375 dolar AS per ounce, menyusul kenaikan 0,5 persen hari sebelumnya. Platinum untuk pengiriman April turun 1,3% menjadi berakhir di 1.030,30 dolar AS per ounce.