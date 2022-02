JAKARTA - PT Bank of India Indonesia Tbk (BSWD) berencana menambah modal dengan memberi hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue 1,65 miliar lembar saham.

Berdasarkan laporan di keterbukaan informasi BEI, Selasa (8/2/2022), manajemen Bank of India Indonesia akan meminta persetujuan pemegang saham atas rencana right issue dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 16 Maret 2022 mendatang.

Setelah mengantongi restu pemegang saham, Bank of India Indonesia akan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada OJK dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB hingga efektif pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 bulan.

Manajemen mengungkapkan, seluruh dana yang diterima dari penambahan modal dengan HMETD, setelah dikurangi dengan biaya emisi, dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan serta ekspansi kredit.

"Total modal inti perseroan diestimasi akan menjadi Rp2,4 triliun serta secara keseluruhan akan mempengaruhi kinerja keuangan perseroan secara positif. Selain itu juga akan membantu perseroan dalam meningkatkan portofolio kredit," ungkap Primasura Pandu Dwipanata, Approver Bank of India Indonesia, Senin (7/2).

Per 31 Desember 2021, pemegang saham Bank of India Indonesia meliputi Bank of India 76 persen, PT Panca Mantra Jaya 18% dan masyarakat 3,29%. Selain itu, Prakash R. Chugani 1,71%. Dilip Rupo Chugani 0,50%, Deepak Rupo Chugani 0,50%.

