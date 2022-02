JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas juga senantiasa memberikan edukasi bagi nasabahnya terutama berkaitan dengan saham dan reksa dana.

Dalam investasi, ada dua hal yang harus selalu siap dihadapi investor yaitu potensi keuntungan dan risiko.

Tentu saja sangat penting untuk mengetahui profil risiko Anda sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada salah satu atau berbagai jenis produk investasi.

Profil risiko investor sendiri terbagi menjadi empat jenis yaitu konservatif, moderat konservatif, moderat agresif dan agresif.

Keempat jenis profil risiko ini dibedakan berdasarkan seperti batas toleransi Anda dalam menghadapi risiko dalam berinvestasi.

Namun, sebelum mengetahui lebih detail mengenai profil risiko, tentu Anda ingin mengetahui penjelasan lebih lengkap mengenai apa sajakah keempat jenis profil risiko tersebut? Dan apa saja manfaat mengetahui profil risiko dalam berinvestasi?

Simak ulasan selengkapnya dalam Instagram Live MNC Sekuritas dan Avrist Asset Management pada akun Instagram @mncsekuritas. Instagram Live ini bertajuk “Yuk, Pahami Profil Risikomu!” dan tayang pada Selasa (08/02/2022) pukul 16.00 – 17.00 WIB.

Instagram Live ini akan dipandu oleh Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah dan menghadirkan narasumber Sales Marketing Manager Avrist Asset Management Widya Rianto. Menangkan reksa dana Avrist Indeks IDX30 senilai total Rp1.000.000 untuk 10 orang pemenang yang beruntung!

