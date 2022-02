JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) yang juga Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Ekonomi Digital & Kreatif Angela Tanoesoedibjo masuk dalam 40 tokoh muda di bawah 40 tahun yang memberi perubahan bagi Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh majalah Fortune Indonesia yang merilis tajuk utama 40 Under 40.

Lantas, apa kata Angela yang merupakan anggota kabinet Indonesia Maju termuda ini?

"Mau di swasta, pemerintahan, atau di mana pun kita ditempatkan, fokus dengan hasil yang bisa diberikan sebaik-baiknya selagi kita diberi kesempatan," kata Angela, seperti dikutip dari Majalah Fortune Indonesia.

Angela adalah putri sulung dari pasangan pengusaha media dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo serta Liliana Tanaja Tanoesoedibjo.

Dia lahir di Ottawa pada tanggal 23 April 1987.

Latar belakang pendidikan Angela adalah bergelar Bachelor of Arts in Communications (Media Arts and Productions) dari University of Technology di Sydney, Australia dan Master of Commerce dalam bidang Keuangan Universitas New South Wales, Sydney, Australia.

Dia memulai kariernya di MNC Group milik Hary Tanoesoedibjo sebagai staf keuangan.

Sebelumnya, saat masih berkuliah, Angela pendiri dan sempat menjadi majalah Editor in Chief dari HighEnd Magazine dan HighEnd Teen Magazine. Pada tahun 2008, dia menjabat sebagai Director PT MNI Entertainment. Dia sempat menjadi Corporate Finance & Business Development Associate PT Media Nusantara Citra, Tbk pada tahun 2010. BACA JUGA:Profil Angela Cullen, Perempuan Cantik di Balik Kesuksesan Lewis Hamilton Kemudian menjadi Direktur PT Megah Group pada tahun 2013. Dia juga dipercaya menjadi Co-Head Vice President MNC Channels. Kemudian, pada tahun 2014 dia menjabat Managing Director PT Global Informasi Bermutu yang membawahi televisi Global TV. Setelah itu, Angela menjadi Director PT Media Nusantara Citra Tbk pada tahun 2016. Dia berhasil meningkatkan pamor Global TV dengan beberapa program andalan seperti Bedah Rumah dan Uang Kaget. Lalu mengubah branding Global TV menjadi GTV pada tahun 2018. Angela kemudian menjabat Managing Director PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) pada tahun 2018. Dikutip dari situs resmi MNC Group, Angela merupakan Komisaris PT MNC Investama Tbk. Selain mendalami bidang media dan lekat dengan milenial dan Gen Z, Angela terjun ke politik dengan maju sebagai caleg Partai Perindo pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2019 dengan Dapil Jatim I Surabaya-Sidoarjo. Angela hidup bahagia dan menikah dengan seorang pengusaha Michael Dharmajaya pada tahun 2012 di Bali. Dia merupakan ibu dari dua anak yaitu Theodore Maximilian Dharmajaya (lahir 2 September 2013) dan Madeline Dharmajaya (lahir 11 Maret 2015). Seperti diketahui, berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah generasi Y atau millennials dan generasi Z mencapai 53% dari total populasi 272 juta jiwa. Hal itu memicu Fortune Indonesia untuk menyaring kandidat 40 Under 40 dengan ketat dan cermat. Sejumlah pertimbangan menjadi acuan. “Mereka berasal dari berbagai latar belakang. Ada pebisnis, eksekutif, seniman, olahragawan, penggerak sosial, hingga insan pemerintahan. Rekam jejak masing-masing berlainan. Namun, perbedaan itu bertaut pada satu hal, mereka membuka jalan baru bagi Indonesia,” tulis majalah tersebut. Mereka yang masuk dalam Fortune 40 Under 40 mampu melakukan terobosan, memberi manfaat bagi sesama, dan menginspirasi setidaknya untuk dua tahun terakhir. “Dari hampir 200-an kandidat kuat, Fortune Indonesia mengerucutkan menjadi 40 nama,” tulis Fortune. Lebih lanjut Fortune menulis, sekalipun pandemi masih berlangsung hingga hari ini. Namun, kemampuan kaum muda yang masuk dalam 40 Under 40 telah mengubah cara dalam berinteraksi, bertransaksi, berinvestasi, dan beraktivitas. “Sebagian di antara 40 Under 40 itu seakan mampu memberikan jawaban atas perubahan yang terjadi belakangan,” katanya.