JAKARTA - Pemerintah memantau perkembangan harga minyak dunia menyusul pecahnya perang Rusia-Ukraina.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM menyatakan bahwa harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) yang sejak awal pandemi atau April 2020 berada pada USD 20 per barel, kini meningkat lebih dari 4 kali lipat hingga mencapai USD 85,9 per barel pada Januari 2022.

"Konflik Rusia dan Ukraina yang terjadi di tengah pandemi Covid-19, semakin membuat tren harga minyak yang sudah meningkat dan akan semakin meningkat, " kata Agung, Sabtu (26/2/2022).

Agung menjelaskan, tren kenaikan harga dan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung ini terus menjadi perhatian Pemerintah. Adapun sebagian minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) Indonesia masih impor.

Secara rinci, ICP dalam 6 bulan terakhir menunjukkan tren kenaikan, dimulai pada Agustus 2021 sebesar USD 67,8/barel dan terus meningkat tiap bulannya hingga Januari 2022 yaitu USD 72,2 per barel (September), USD 81,8 per barel (Oktober), USD 80,1 per barel (November), USD73,4 per barel (Desember) dan pada Januari 2022 sebesar USD 85,9 per barel.

"Jika dilihat lebih jauh, kenaikan mulai terjadi pasca ICP rendah pada April 2020 sekitar USD 20 per barel," kata Agung.