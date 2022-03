JAKARTA - Harga reli emas terjun bebas di tengah pemulihan bursa saham pada perdagangan Kamis (2/3/2022).

Tercatat kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, tergelincir 21,5 dolar AS atau 1,11 persen, menjadi ditutup pada 1.922,30 dolar AS per ounce.

Sedangkan untuk emas berjangka melonjak 43,1 dolar AS atau 2,27 persen menjadi 1.943,80 dolar AS per ounce pada Selasa (1/3/2022), penyelesaian tertinggi dalam 13 bulan.

Hal itu karena para investor mengambil keuntungan dari kenaikan kuat beberapa sesi terakhir, di mana saat tertekan kenaikan selera risiko dan imbal hasil obligasi pemerintah AS serta ketiga indeks utama Wall Street rebound tajam.

"Kami melihat lebih banyak kemunduran yang dimotivasi secara teknis karena ada sedikit kebutuhan yang lebih rendah untuk tempat berlindung yang aman. Kami telah melihat pasar ekuitas stabil," ujar Direktur Perdagangan Logam di High Ridge Futures David Meger.

Kemudian, emas berada di bawah tekanan tambahan karena laporan ketenagakerjaan Automated Data Processing Inc.

Dalam data itu menunjukkan 475.000 pekerjaan baru tercipta selama Februari. Bahkan, analis mencatat ini lebih baik dari yang diperkirakan. Serta pada logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 35,1 sen atau 1,37 persen, menjadi ditutup pada 25,19 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman April naik 16,1 dolar AS atau 1,53 persen, menjadi ditutup pada 1.068 dolar AS per ounce. BACA JUGA:Investasi Emas Semakin Menarik, Harganya Naik hingga USD13,1 Diketahui juga kalau Wall Street menguat dan imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10-tahun naik tipis setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengisyaratkan kenaikan suku bunga bisa dimulai bulan ini. Dia juga tak peduli meskipun ada ketidakpastian seputar konflik di Ukraina. Lalu, emas dianggap sebagai investasi yang aman selama ketidakpastian seperti itu. Karena emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS, yang meningkatkan peluang kerugian memegang emas tanpa imbal hasil. Analis pun menjelaskan, pergerakan emas mungkin telah dipimpin oleh pesanan jual besar, mendorong penurunan sekitar 20 sekitar pukul 10.27 GMT. Namun, masih tidak jelas siapa atau apa yang mendorong pergerakan tersebut.