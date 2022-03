JAKARTA - PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga 3Â BBM yang mulai berlaku hari ini.

Kenaikan harga BBM ini seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite.

Lalu bagaimana dengan harga Pertamax dan Pertalite?

"Harga BBM Pertamax dan Pertalite tidak ada perubahan," kata Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Sub Holding Pertamina Commercial & Trading Irto Ginting, Jakarta, Kamis (3/3/2022).

Tercatat, mulai hari Pertamina menaikkan harga BBM jenis Pertamax Turbo menjadi Rp14.500 per liter, Pertamina Dex menjadi Rp13.700 per liter dan Dexlite menjadi Rp12.950 per liter.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) umum atau non subsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Kenaikan itu berlaku di seluruh Indonesia mulai 3 Maret 2022.

"Menginfokan 3 Maret 2022 jam 00.00 waktu setempat akan ada perubahan harga Pertamax Turbo, Dexlite & Pertamina Dex," tulis keterangan tersebut, Kamis (3/3/2022).

Sejumlah provinsi mengalami kenaikan harga yang bervariaif dengan selisih kisaran Rp500 hingga Rp1.000 per liter. Seperti contoh, harga Pertamax Turbo di DKI Jakarta naik dari Rp13.500 menjadi Rp14.500 per liter. Dexlite di DKI Jakarta juga naik dari Rp12.150 menjadi Rp12.950. Adapun Pertamina Dex juga naik dari Rp13.200 menjadi Rp13.700.