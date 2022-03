JAKARTA - Kartu kredit sebagai alat bayar saat pandemi makin memberikan banyak manfaat. Sebab, pemegang kartu tetap bisa berbelanja memenuhi kebutuhan meski ada pembatasan sosial.

Kartu kredit pun semakin luas penggunaannya seperti belanja online, pemesanan tiket, membeli makanan dan kebutuhan sehari-hari. Selain nyaman dan praktis, kartu kredit bisa menjadi penyelamat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di saat kantong kosong, terlebih dengan adanya berbagai penawaran diskon /cashback, poin, cicilan hingga bebas biaya tahunan.

Namun, seiring meningkatnya volume penggunaan kartu kredit, tingkat kejahatan pun turut meningkat. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kejahatan saat menggunakan kartu kredit.

Berikut tips cara menggunakan kartu kredit dengan aman dan nyaman:

1. Gunakan Satu Kartu Kredit

Biasakan hanya menggunakan satu kartu kredit untuk transaksi daring /online. Cara ini digunakan untuk mengurangi risiko pencurian informasi pribadi. Satu kartu kredit untuk bertransaksi daring /online juga akan memudahkan Anda dalam melacak seluruh transaksi yang ada.

2. Gunakan PIN Yang Aman

Pastikan Anda menggunakan Personal Identification Number (PIN) yang unik untuk mengurangi risiko pembobolan kartu kredit karena PIN adalah hal yang paling krusial dalam menjaga keamanan transaksi. Selain itu jangan lupa untuk mengganti PIN secara berkala agar terhindar dari scamming dan profiling.

3. Hindari WiFi Publik Saat Transaksi

Sarana umum seperti restoran, stasiun dan bandara memiliki akses WiFi yang disediakan secara gratis. Namun saat bertransaksi daring/ online hindari menggunakan WiFi gratis karena tingginya potensi penyadapan.

Jika Anda tidak waspada, peretas bisa mengakses informasi seperti kredensial perbankan, kata sandi, dan data sensitif lainnya.

4. Jaga Data Rahasia

Pastikan menjaga data rahasia seperti PIN 6 digit, nomor CVV/CVC, kode OTP dan tidak berbagi dengan siapapun.

Selain cara di atas, ada cara tambahan yang bisa digunakan untuk menambah kenyamanan dengan menghemat biaya belanja Anda menggunakan penawaran khusus dari MNC Bank.

PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau biasa dikenal sebagai MNC Bank, sebuah anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group juga memberikan banyak diskon di ekosistem MNC Group bagi nasabah setianya.

Untuk penikmat kuliner, rasakan pengalaman kuliner dengan nuansa tradisional khas Australia di Woolloomooloo. Woolloomooloo menawarkan sederet kuliner dengan penyajian yang istimewa mulai dari caesar salad, steak and egg, pan seared dory with mustard cream sauce, spaghetti aglio olio, hingga makanan Asia seperti Mrs. Tjhai Legendary Mee Sua.

Nikmati diskon 20% saat Anda bertransaksi di Woolloomooloo. Diskon ini berlaku untuk semua jenis kartu kredit MNC Bank dan berlaku setiap hari hingga 31 Juli 2022.

Jika Anda penikmat kuliner Asia, tidak perlu khawatir karena ada diskon 20% saat bertransaksi di Wasabae menggunakan kartu kredit MNC Bank jenis apapun dan berlaku setiap hari hingga 31 Juli 2022.

Wasabae adalah restoran dengan konsep Japanese fusion hadir di Kebon Sirih, Jakarta. Wasabae menyajikan hidangan Jepang yang lezat dengan suasana menyenangkan, tempat lahirnya ide-ide baru.

Dengan konsep interior modern, restoran ini menyasar kalangan muda usia 20-50 tahun. Nama Wasabae berasal dari Wasabi dan Bae. Wasabi adalah saus cabai Jepang, sedangkan Bae adalah singkatan before anyone else.

Selanjutnya ada diskon 10% untuk Anda yang suka jalan-jalan. Caranya mudah, segera kunjungi situs Mister Aladin lalu beli tiket pesawat atau akomodasi domestik menggunakan kartu kredit MNC Bank. Namun jangan lupa untuk tetap patuhi dan disiplin menjaga protokol kesehatan meski sudah banyak pelonggaran.

"Semoga program-program ini bisa menjadi angin segar dan melengkapi pelonggaran yang diberikan pemerintah untuk industri pariwisata dan kuliner, dengan demikian menjadi daya dorong industri pariwisata bangkit kembali. Selain itu kami optimistis selain pariwisata, sektor lain bisa bergerak ke arah positif juga di tahun ini," ujar Direktur MNC Bank Denny Hanubrata.

Tidak hanya itu bank dengan logo berwarna emas ini juga memberikan kenyamanan lebih kepada nasabah kartu kredit MNC Bank untuk melihat catatan transaksinya. Melalui aplikasi MotionBanking nasabah bisa mengakses info tagihan bulanan hingga tiga bulan terakhir, mengubah transaksi menjadi cicilan, dan membayar tagihan secara langsung dan bebas biaya. Mudah, nyaman dan aman.

Bagi Anda yang belum memiliki kartu kredit MNC Bank bisa mengajukan kepemilikan kartu kredit melalui aplikasi MotionBanking yang bisa diunduh melalui tautan berikut http://onelink.to/q2ss2g.

Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari MNC Bank kunjungi website www.mncbank.co.id, hubungi MNC Bank Call Center di 1500188, follow akun resmi sosial media MNC Bank yaitu Instagram @officialmncbank, Facebook MNC Bank dan Twitter @MNCBank. Serta pastikan untuk menikmati layanan perbankan digital dan produk-produk lain MNC Bank melalui aplikasi MotionBanking.