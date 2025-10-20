Tabungan Dahsyat Berhadiah dari MNC Bank Bikin Menabung Jadi Menguntungkan!

Melalui Tabungan Dahsyat Berhadiah, kami menyediakan produk tabungan yang memberikan hadiah istimewa. (Foto: Okezone.com/MNC Bank)

JAKARTA - Masyarakat yang semakin melek literasi keuangan, kini tidak lagi menginginkan produk dan layanan perbankan yang terkesan umum. Produk tabungan dan layanan keuangan konvensional yang cenderung sama membuat mereka semakin pilih-pilih dalam menentukan instrumen produk tabungannya.



Untuk merespon kondisi tersebut, Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna mengatakan, bank perlu memberikan point of interest pada produk tabungan. Dalam hal ini, PT Bank Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, menghadirkan Tabungan Dahsyat Berhadiah dengan program undian menarik.

“Melalui Tabungan Dahsyat Berhadiah, kami menyediakan produk tabungan yang memberikan hadiah istimewa kepada nasabah, sehingga mereka semakin bersemangat menambah saldo tabungannya secara rutin,” ungkap Rita, Senin (20/10/2025).

Program Tabungan Dahsyat Berhadiah merupakan salah satu loyalty program dari MNC Bank yang memberikan nilai lebih bagi nasabah yang rutin menabung. Melalui program ini, nasabah tidak hanya mendapatkan manfaat dari pengelolaan dana yang teratur, tetapi juga memiliki peluang memenangkan hadiah dengan total nilai mencapai miliaran rupiah. Program ini menjadi bentuk penghargaan MNC Bank terhadap loyalitas dan komitmen nasabah dalam menjaga saldo tabungan secara konsisten.

Nasabah Tabungan Dahsyat Berhadiah MNC Bank memiliki kesempatan besar untuk memenangkan grand prize senilai miliaran rupiah, mulai dari 1 unit Toyota Innova Zenix Q Hybrid Modellista dan 2 unit Toyota Avanza 1.5G CVT, yang akan diundi pada bulan November 2025 dan Mei 2026.

Selain grand prize, MNC Bank juga menyiapkan hadiah istimewa lainnya untuk diundi dalam dua periode tersebut, antara lain 10 unit motor Honda Beat Deluxe Smart Key, serta uang tunai dengan total nilai mencapai ratusan juta rupiah.

Tahun lalu, ratusan nasabah beruntung berhasil membawa pulang hadiah menarik, mulai dari uang tunai, voucher menginap di hotel bintang lima, hingga gadget terkini, serta 2 unit mobil sebagai grand prize.

Mau ikutan? Caranya mudah:

1. Menjadi nasabah perorangan MNC Bank dengan memiliki rekening Tabungan MNC, Tabungan Bunga Khusus, atau Tabungan Pelajar.

2. Memiliki saldo rata-rata rekening tabungan minimal Rp10 juta dalam 1 bulan.

3. Untuk mengikuti undian grand prize mobil, saldo rata-rata rekening harus dipertahankan minimal Rp500 juta selama 6 bulan berturut-turut.

Pelajari syarat dan ketentuan lengkapnya di sini https://mncbank.co.id/post/promo-tabungan-dahsyat-berhadiah-2025 agar kamu dapat memaksimalkan kesempatan memenangkan beragam hadiah istimewa selama program ini berlangsung. Buka Tabungan Dahsyat Berhadiah kapan saja di mana saja dengan buka di link berikut https://motionbank.id/produk/tabungan-dahsyat-berhadiah/